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Почему министр обороны не хочет создавать совет ветеранов?

Председатель совета Минской городской организации ОО «Белорусский союз офицеров» генерал-майор в отставке Анатолий Фомин попытался инициировать создание совета ветеранов при Министерстве обороны. Однако неожиданно отовсюду получил отказ.

Почему министр обороны не хочет создавать совет ветеранов?
фото носит иллюстративный характер
Генерал Фомин был на приеме и в Совете безопасности, и у министра обороны. Сходил даже на разговор к заместителю главы Администрации президента Владимиру Жевняку. Чиновник пригласил министра обороны Андрея Равкова, а тот сказал, что не видит в этом большой необходимости.

«Получается, никто не хочет думать о ветеранах Вооруженных сил! -- разводит руками Анатолий Петрович. -- Министр говорит, что есть Белорусский союз офицеров. Хотя он не отвечает за вопросы ветеранов. Тем более в Союз офицеров входят и те, кто служит в других родах войск…

В МВД есть ветеранская организация, причем довольно активная! Она участвует во многих мероприятиях, с их мнением считаются. Ветеранские организации есть в Госпогранкомитете, в КГБ. А в Министерстве обороны – нет!»

Анатолий Фомин возглавил совет Минской городской организации Белорусского союза офицеров примерно полтора года. Он сменил на этой должности генерал-лейтенанта и дипломата Илью Вельджанова, который ушел из жизни в 2017 году.

«В России в каждой военной структуре даже по штату есть помощники по работе с ветеранами, начиная от министра обороны и заканчивая последним военкоматом и воинскими частями, -- говорит Анатолий Фомин. -- А у нас, к сожалению, нет».

Министр по делам обороны Беларуси в декабре1991 — апрель 1992 годов, генерал-полковник Петр Чаус считает, что создание совета ветеранов при Министерстве обороны было бы крайне полезным делом.

-- Я думаю, что такая ветеранская организация сегодня нужна Министерству обороны, -- говорит Петр Чаус. – Надо, чтобы ветераны участвовали в общественной работе и интересовались, чем занимаются Вооруженные силы, какие проблемы они решают, какие болевые точки сегодня имеются в службе. Думаю, совет ветеранов мог бы способствовать общей задаче – укреплению обороноспособности и армии, и страны. 


-- Бывшие министры обороны – вы, Костенко, Козловский, Чумаков, Жадобин, Мальцев наверняка могли бы помочь решить какие-то вопросы. Все-таки авторитетные генералы!

-- Конечно. И многие служили еще в Советской армии, у нас еще есть тот, старый опыт, мы решали задачи, которые тогда стояли перед республикой. И кое-что, думаю, можно вполне взять на вооружение современной армии.

-- Как думаете, почему нынешний министр противится созданию совета ветеранов при Министерстве обороны?

-- Я разговаривал с министром обороны на эту тему. Он не противится. Говорит, надо этот вопрос обдумать, обсудить на коллегии. А потом принять решение. 

Так что точка в этом вопросе пока не поставлена. И я очень надеюсь, что она все-таки будет поставлена правильно.

«Белорусский партизан»

17:25 29/05/2019
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