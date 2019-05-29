Почему министр обороны не хочет создавать совет ветеранов?

Генерал Фомин был на приеме и в Совете безопасности, и у министра обороны. Сходил даже на разговор к заместителю главы Администрации президента Владимиру Жевняку. Чиновник пригласил министра обороны Андрея Равкова, а тот сказал, что не видит в этом большой необходимости.





«Получается, никто не хочет думать о ветеранах Вооруженных сил! -- разводит руками Анатолий Петрович. -- Министр говорит, что есть Белорусский союз офицеров. Хотя он не отвечает за вопросы ветеранов. Тем более в Союз офицеров входят и те, кто служит в других родах войск…





В МВД есть ветеранская организация, причем довольно активная! Она участвует во многих мероприятиях, с их мнением считаются. Ветеранские организации есть в Госпогранкомитете, в КГБ. А в Министерстве обороны – нет!»





Анатолий Фомин возглавил совет Минской городской организации Белорусского союза офицеров примерно полтора года. Он сменил на этой должности генерал-лейтенанта и дипломата Илью Вельджанова, который ушел из жизни в 2017 году.





«В России в каждой военной структуре даже по штату есть помощники по работе с ветеранами, начиная от министра обороны и заканчивая последним военкоматом и воинскими частями, -- говорит Анатолий Фомин. -- А у нас, к сожалению, нет».





Министр по делам обороны Беларуси в декабре1991 — апрель 1992 годов, генерал-полковник Петр Чаус считает, что создание совета ветеранов при Министерстве обороны было бы крайне полезным делом.





-- Я думаю, что такая ветеранская организация сегодня нужна Министерству обороны, -- говорит Петр Чаус. – Надо, чтобы ветераны участвовали в общественной работе и интересовались, чем занимаются Вооруженные силы, какие проблемы они решают, какие болевые точки сегодня имеются в службе. Думаю, совет ветеранов мог бы способствовать общей задаче – укреплению обороноспособности и армии, и страны.









-- Бывшие министры обороны – вы, Костенко, Козловский, Чумаков, Жадобин, Мальцев наверняка могли бы помочь решить какие-то вопросы. Все-таки авторитетные генералы!





-- Конечно. И многие служили еще в Советской армии, у нас еще есть тот, старый опыт, мы решали задачи, которые тогда стояли перед республикой. И кое-что, думаю, можно вполне взять на вооружение современной армии.





-- Как думаете, почему нынешний министр противится созданию совета ветеранов при Министерстве обороны?





-- Я разговаривал с министром обороны на эту тему. Он не противится. Говорит, надо этот вопрос обдумать, обсудить на коллегии. А потом принять решение.





Так что точка в этом вопросе пока не поставлена. И я очень надеюсь, что она все-таки будет поставлена правильно.