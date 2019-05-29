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Новый российский посол назвал свою главную задачу в Беларуси

Новый посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что на новой должности будет активно заниматься работой по укреплению связей России и Беларуси.

«Задача одна — максимально обеспечить содействие той огромной работе, которая ведется национальными лидерами по укреплению, расширению палитры связей между Россией и Беларусью, между нашими регионами», — сказал Дмитрий Мезенцев журналистам.

Сегодня Совет Федерации РФ досрочно прекратил полномочия Дмитрия Мезенцева в связи с его назначением на должность посла России в Беларуси. Ранее он сообщил журналистам, что отправится в Минск 2 июня.

Указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом РФ в Беларуси президент России Владимир Путин подписал 30 апреля.


Источник: belta.by
16:35 29/05/2019
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