Новый российский посол назвал свою главную задачу в Беларуси

«Задача одна — максимально обеспечить содействие той огромной работе, которая ведется национальными лидерами по укреплению, расширению палитры связей между Россией и Беларусью, между нашими регионами», — сказал Дмитрий Мезенцев журналистам.





Сегодня Совет Федерации РФ досрочно прекратил полномочия Дмитрия Мезенцева в связи с его назначением на должность посла России в Беларуси. Ранее он сообщил журналистам, что отправится в Минск 2 июня.





Указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом РФ в Беларуси президент России Владимир Путин подписал 30 апреля.



