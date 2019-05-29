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В Латвии тоже новый президент

В отличии от многих постсоветских стран президент в Латвии выполняет представительские функции и его избирает парламент.

Члены Сейма Латвии выбрали президентом судью суда Евросоюза Эгилса Левитса. Об этом RuBaltic.Ruсообщили в парламенте. Левитс заручился поддержкой 61 депутата из 100.


Помимо Левитса, на пост главы государства претендовали омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс. Чтобы быть избранным, претендент должен получить не менее 51 голоса, то есть 50% плюс один голос.

Срок действующего президента Латвии Раймонда Вейониса, избранного в 2015 году, истечет в июле. 

Эгилс Левитс в 1993-94 годах возглавлял Минюст Латвии, работал послом в странах Европы, заседал в парламенте. 

Является автором концепции по восстановлению независимости Латвии. В 2015 году баллотировался в президенты балтийской республики, но уступил Раймонду Вейонису.


Президент в Латвии выполняет представительские функции, вся полнота власти лежит на правительстве.

14:35 29/05/2019
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