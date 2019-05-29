В Латвии тоже новый президент

Эгилса Левитса. Об этом Члены Сейма Латвии выбрали президентом судью суда Евросоюза. Об этом RuBaltic.Ru сообщили в парламенте. Левитс заручился поддержкой 61 депутата из 100.









Помимо Левитса, на пост главы государства претендовали омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс. Чтобы быть избранным, претендент должен получить не менее 51 голоса, то есть 50% плюс один голос.





Срок действующего президента Латвии Раймонда Вейониса, избранного в 2015 году, истечет в июле.





Эгилс Левитс в 1993-94 годах возглавлял Минюст Латвии, работал послом в странах Европы, заседал в парламенте.





Является автором концепции по восстановлению независимости Латвии. В 2015 году баллотировался в президенты балтийской республики, но уступил Раймонду Вейонису.









Президент в Латвии выполняет представительские функции, вся полнота власти лежит на правительстве.