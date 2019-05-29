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Решено: первый визит Зеленского в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский нанесет своей первый зарубежный визит в Брюссель 4–5 июня, сообщает его пресс-служба.


Там апланированы его встречи с главой Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными должностными лицами европейских и евроатлантических структур.

"Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что одним из первых официальных визитов нового президента Украины будет визит в Германию.

"Белорусский партизан"
14:27 29/05/2019
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