Лукашенко познакомил Назарбаева со своей помощницей
Александр Лукашенко представил экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву свою помощницу. По всей видимости, речь идет о Дарье Шманай.
Знакомство произошло перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Нур-Султане, передает nur.kz.
Нурсултан Назарбаев пожал ей руку и задал какой-то вопрос. В ответ она кивнула.
Напомним, помощница Лукашенко Дарья Шманай прославилась после саммита ОДКБ в Нур-Султане, прошедшем в ноябре прошлого года. Она сдувала пылинки со стола Лукашенко и складывала все бумаги в педантичном порядке.
"Телорусский партизан"
14:14 29/05/2019