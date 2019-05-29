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Лукашенко познакомил Назарбаева со своей помощницей

Александр Лукашенко представил экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву свою помощницу. По всей видимости, речь идет о Дарье Шманай.

Знакомство произошло перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Нур-Султане, передает nur.kz.

Нурсултан Назарбаев пожал ей руку и задал какой-то вопрос. В ответ она кивнула.


Напомним, помощница Лукашенко Дарья Шманай прославилась после саммита ОДКБ в Нур-Султане, прошедшем в ноябре прошлого года. Она сдувала пылинки со стола Лукашенко и складывала все бумаги в педантичном порядке.



"Телорусский партизан"
14:14 29/05/2019
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