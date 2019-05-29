Названа роковая для Беларуси дата

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поручат правительствам двух стран проработать вопросы развития интеграции в рамках "союзного государства", передает ТАСС





Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь об этом шла на встрече лидеров на полях саммита Евразийского экономического союза.





"Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках "союзного государства" и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня, - рассказал он. - После этого включатся в дело президенты двух стран, об этом только что условились Путин и Лукашенко".





Поскольку речь идет о 21 июня, то, не исключено, что Лукашенко и Путин могут встретиться уже 22 июня, когда традиционно в Брестской крепости проводятся официальные мероприятия в связи с очередной годовщиной начала ВОВ.









Как сообщалось ранее, сегодня в Нур-Султане перед официальными мероприятиями Лукашенко и Путин кратко побеседовали . После этого Лукашенко отошел от Путина, слегка озадаченный. Оюсуждалась ли тема интерграции именно в этот момент, сказать сложно. Но, судя по реакции Лукашенко, общение с Путиным вряд ли было приятным.















