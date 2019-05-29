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"Для коррупционера опубликовать свою декларацию − все равно что выстрелить себе в ногу"

Почему граждане хотят иметь доступ к налоговым декларациям должностных лиц, а чиновники предпочитают их скрывать?

"Для коррупционера опубликовать свою декларацию − все равно что выстрелить себе в ногу"
Генпрокурор Александр Конюк присоединился к тем, кто активно поддерживает обнародование доходов и имущества высокопоставленными чиновниками. Хотя несколько лет назад он считал это «не совсем этичным».

Почему чиновники меняют свое отношение к публикации деклараций — свое мнение высказал Завтра твоей страны руководитель проекта «Кошт урада» экономист Владимир Ковалкин.

— Уверен, что чиновники и сейчас против публикации деклараций. Вся риторика, которая сначала строилась вокруг негативности, а теперь вокруг позитивности этой меры, связана с политической волей президента, а не с тем, что чиновники вдруг через два-три года пришли к другому заключению, — говорит эксперт.

Институт обнародования деклараций невыгоден чиновникам и депутатам, потому что ухудшает их положение и вынуждает стать открытыми.

— А коррупционеру опубликовать свою декларацию – все равно что выстрелить себе в ногу. Ведь общественность что-нибудь обязательно накопает, — отмечает Владимир Ковалкин.

На самом деле это не праздное любопытство. Как правило, изучением таких документов занимаются специально подготовленные люди. Чаще всего это журналисты-расследователи, активисты гражданских организаций. И уже по итогам их расследований публикуются материалы, из которых общественность узнает о случаях коррупции.

— Это один из хороших способов народного контроля за высокими должностными лицами, — считает руководитель «Кошта урада».

Обнародование деклараций показало свою эффективность в той же России, где существует проект «Декларатор», автоматически проверяющий декларации чиновников на соответствие действительности. Там же есть проект Алексея Навального, который сопоставляет декларации чиновников с их доходами и реальным имуществом, которым они располагают. 

Отчетность о доходах и имуществе перед общественностью снижает потенциал для коррупции. И не только среди чиновников, но и среди тех, кто, используя должностное положение, через получения взяток либо другие коррупционные схемы смог монетизировать свою должность.

— Если высокопоставленный чиновник воспользуется возможностью распорядиться неэффективно или незаконно большими активами, финансами, он будет вынужден «отмыть» и перевести их в собственность, — поясняет Владимир Ковалкин. — Для выявления таких ситуаций и чиновников, которые потенциально могли бы совершить коррупционные преступления, и существует во всем мире такой институт, как обнародование деклараций чиновников и их ближайших родственников. Ведь многие чиновники предпочитают записывать квартиры, дачи, машины не на себя, а на близких.


Еще вопрос: станет ли система госуправления более прозрачной после ввода обязательного обнародования деклараций госслужащими?

— Безусловно, публикация данных делает ее более прозрачной, — уверен Владимир Ковалкин.  — А если власть действительно не коррумпирована, это повышает доверие между обществом и властью. Люди гораздо охотней платят налоги и больше доверяют властям, если понимают, что их налоги будут использованы целевым способом. То есть пойдут на финансирование школ, детских садов, медицинских учреждений, строительство дорог, социальную поддержку, а не будут через различные схемы монетизированы чиновниками, которые имеют право принимать решения в отношении использования этих средств.

11:16 29/05/2019
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