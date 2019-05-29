Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

В ПАСЕ заявили о провале расследования убийства Немцова

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова.


В специальном докладе, который подготовил член литовской делегации Эмануэлис Зингерис, говорится, что правда в деле об убийстве оппозиционного политика до сих пор не установлена, передает Свобода#

В частности, в ходе расследования не были найдены записи с камер видеонаблюдения и не были допрошены некоторые очевидцы убийства. Кроме этого, в ПАСЕ указали на противоречия в показаниях основных свидетелей, а также на нарушения в ходе судебного разбирательства.

В ПАСЕ подчеркивают, что исполнители преступления вряд ли могли убить Немцова без прямых указаний или одобрения со стороны властей. Ответственность за "провал расследования" и "отсутствие доверия к делу" автор доклада ПАСЕ возлагает на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора Виктора Гриня.

"В задачу Парламентской ассамблеи Совета Европы не входит расследование и определение, кто убил Бориса Немцова. Однако очевидно, что официальная версия, отраженная в приговоре, основана на серьезных ошибках расследования и судебного разбирательства и не соответствует имеющимся уликам по многим фундаментальным вопросам", – указано в докладе.


Оппозиционер Борис Немцов был убит у стен Кремля 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро предполагаемых исполнителей. Заказчики преступления не установлены.

10:38 29/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова
Адвокат Немцова: Убийство будет раскрыто только после смены власти в России
В российских городах проходят акции памяти Бориса Немцова


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё