Зицпредседатель: Назарбаев получил еще один почетный титул
Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета. Это звание предложил присвоить экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву президент РФ Владимир Путин
Напомним, сегодня в столице Казахстана проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета.
видео: БелТА
Как передает Zakon.kz, учитывая исторический вклад Назарбаева в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил присвоить ему звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.
- От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннюю признательность лично президенту РФ за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку, - отметил новый глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание "Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета", - сообщил в twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
Заметим, что у Назарбаева это далеко не первый почетный титул. Буквально 27 мая на заседании Бюро Сената парламента Казахстана члены Бюро единогласно поддержали инициативу Токаева присвоить Назарбаеву статус "Почетный Сенатор".
Как ранее сообщалось, 24 мая стало известно, что Назарбаеву присвоили пожизненный статус Почетного председателя Тюркского совета «за значительный вклад в развитие стран тюркского мира».
А 20 марта он стал "Народным героем" Казахстана.
"Белорусский партизан"
10:20 29/05/2019