Зицпредседатель: Назарбаев получил еще один почетный титул

Напомним, сегодня в столице Казахстана проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета.





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Как передает Zakon.kz , учитывая исторический вклад Назарбаева в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил присвоить ему звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.





- От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннюю признательность лично президенту РФ за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку, - отметил новый глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.





"Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание "Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета", - сообщил в twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.













Как ранее сообщалось, 24 мая стало известно, что Назарбаеву присвоили пожизненный статус Почетного председателя Тюркского совета «за значительный вклад в развитие стран тюркского мира».





А 20 марта он стал "Народным героем" Казахстана.







