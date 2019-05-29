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Зицпредседатель: Назарбаев получил еще один почетный титул

Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета. Это звание предложил присвоить экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву президент РФ Владимир Путин

Напомним, сегодня в столице Казахстана проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета.

видео: БелТА

Как передает Zakon.kz, учитывая исторический вклад Назарбаева в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил присвоить ему звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.

- От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннюю признательность лично президенту РФ за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку, - отметил новый глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание "Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета", - сообщил в twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.



Как ранее сообщалось, 24 мая стало известно, что Назарбаеву присвоили пожизненный статус Почетного председателя Тюркского совета «за значительный вклад в развитие стран тюркского мира».

А 20 марта он стал "Народным героем" Казахстана. 



"Белорусский партизан"
10:20 29/05/2019
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