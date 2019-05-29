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Девять бывших высокопоставленных чиновников, о которых стали забывать. Что они сейчас делают?

Прошлый год был богат на отставки высокопоставленных чиновников. Мы решили узнать, как сложилась судьба пятерых министров, двух вице-премьеров и еще двух известных госслужащих, которым ранее пророчили карьерный взлет.

Девять бывших высокопоставленных чиновников, о которых стали забывать. Что они сейчас делают?
15 февраля 2018 года Александр Лукашенко отправил в отставку министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.

Вскоре выяснилось, что генерал-майора внутренней службы Александра Шамко откомандирован из Минспорта в МЧС. До того как возглавить спортивную отрасль в 2012 году, Шамко был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Но повторно в МЧС Шамко пробыл недолго и вскоре уволился.

Амельянович спустя несколько месяцев стал заместителем гендиректора по производству и качеству холдинга «Амкодор». Однако в этой должности проработал немного. Его нынешнее местонахождение неизвестно.

2 мая 2018 года министр энергетики Владимир Потупчик снят с должности за покровительство семейному бизнесу. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик уточнил, что Потупчик не задержан и не находится под следствием. Сейчас бывший министр занимается личными делами. По данным собеседника портала TUT.BY, весной расследование этого дела еще продолжалось.

В августе прошлого года Лукашенко сменил верхушку правительства. Андрей Кобяков, Владимир Семашко, Василий Матюшевский, а позже и Михаил Русый получили новые портфели. А вот о судьбе бывшего вице-премьера Анатолия Калинина известное немного. В начале 2019 года корреспонденты TUT.BY случайно встретили Калинина в кафе. Он заверил, что до сих пор отдыхает и уделяет внимание семье. 


Смеем предположить, что Калинин без дела не сможет остаться. Запрос будет не только на госслужбе, но и среди бизнеса. Достаточно было видеть, как он скрупулезно курировал строительство завода «Белгипс» в поселке Гатово Минского района. Ходили упорные разговоры, что Калинин был одним из тех, кто поручился за бизнесмена Виталия Арбузова и ходатайствовал о его освобождении. В июне 2018 года корреспондент TUT.BY попытался подтвердить эту информацию на тот момент у действующего вице-премьера, но Калинин опроверг ее.

Пока без работы и бывший министр здравоохранения и вице-премьер Василий Жарко. «Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там — обвал. Как я могу работать с таким человеком?» — мотивировал оставку Жарко Александр Лукашенко. Но, по информации TUT.BY, 63-летний чиновник надеется получить новую должность. Хотя, наверное, мог позволить уже не работать. Тем более, что его дочь замужем за латвийским едпринимателем и управляет тремя салонами красоты в Минске.

Владимир Амарин покинул пост министра финансов также вскоре после смены руководства правительства. Он более 30 лет проработал в финансовой системе Беларусина различных должностях, поэтому заслужил почетную должность. С недавниих пор Амарин является заместителем Государственного секретаря — членом постоянного комитета Союзного государства.

В интеграционных структурах нашли работу и бывшему министру экономики Владимиру Зиновскому. Он возглавляет секретариат члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александра Субботина, который до этого был помощником президента по Витебской области.

В свое время Семен Шапиро ходил в любимчиках Александра Лукашенко. Ему прочили очень высоки посты. Но спад в его карьере наступил в 2017 году, когда он проиграл аппаратную борьбу и был вынужден покинуть кресло председателя Миноблисполкома и возглавить федерацию хоккея. Но в спортивной должности продержался лишь год. Шапиро подал в отставку в связи с невыполнением задач. Национальная и молодежная сборные Беларуси покинули высшие дивизионы чемпионата мира по хоккею. До Нового года злые языки упоминали его в одном контексте с Василием Жарко. Но разговоры так и остались разговорами. Однако нельзя сказать, что Семен Шапиро угодил в опалу и бездействует: до сих пор является вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Игорю Рачковскому также пророчили большую политическую карьеру. После окончания в 1990 году командно-инженерного факультета Рижского высшего военно-политического училища проходил службу на различных офицерских должностях в ракетных войсках стратегического назначения, органах военной контрразведки и в пограничных войсках Беларуси. В 2007 году ему доверили возглавил Госпогранкомитет. На этом посту продержался 5 лет, пока не случился «плюшевый десант». Дальнейшая его карьера была связана со спортом — руководил Белорусской федерацией парусного спорта (2008−2017), Ассоциацией «Федерация хоккея Республики Беларусь» (2014−2017) и являлся первым вице-президентом Национального олимпийского комитета (2012−2014). Уже два года о Рачковском мало что слышно. Говорят, генерал-майор и многодетный отец ушел в бизнес. В частности, является одним из руководителей компаний, которые занимаются достройкой многофункционального комплекса возле Белгосцирка. В «Элит Эстейт» получить комментарий не удалось. В Сбербанк Капитале эту информацию не подтвердили.

10:08 29/05/2019
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