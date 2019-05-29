«Главная причина — непонимание, когда станет жить лучше». Глава ВЦИОМ высказался об историческом минимуме рейтинга Путина
Россияне не понимают, когда они станут жить лучше, и это главная причина падения рейтинга президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава Всероссийского центра общественного мнения Валерий Федоров на передаче Hard Dayʼs Night на телеканале «Дождь».
«Я думаю, что главная причина — непонимание, когда нам станет жить лучше. А что значит жить лучше? Это значит, когда начнут расти наши доходы. По данным статистиков — им, правда, сегодня немногие верят, — последние пять лет наши доходы не растут. И это людей сильно напрягает. И даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет. Острая фаза кризиса закончилась в 2016 году. <…>. И за эти три года особо лучше жить не стало», — отметил Федоров.
Он добавил, что пенсионная реформа, которую называли главной причиной падения рейтинга Путина, носила символический характер.
«Она показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучше образование, — вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты. Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги. Это очень сильно прибавило пессимизма. Мы даже назвали это „эффектом черных очков“, которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают», — подчеркнул глава ВЦИОМ.
Рейтинг Путина, опубликованный ВЦИОМ в конце мая, упал до 31,7%. Это минимальный показатель с начала публикации соответствующих данных на сайте социологического центра в 2006 году.
10:02 29/05/2019