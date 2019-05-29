«Я думаю, что главная причина — непонимание, когда нам станет жить лучше. А что значит жить лучше? Это значит, когда начнут расти наши доходы. По данным статистиков — им, правда, сегодня немногие верят, — последние пять лет наши доходы не растут. И это людей сильно напрягает. И даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет. Острая фаза кризиса закончилась в 2016 году. <…>. И за эти три года особо лучше жить не стало», — отметил Федоров.





Он добавил, что пенсионная реформа, которую называли главной причиной падения рейтинга Путина, носила символический характер.





«Она показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучше образование, — вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты. Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги. Это очень сильно прибавило пессимизма. Мы даже назвали это „эффектом черных очков“, которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают», — подчеркнул глава ВЦИОМ.









Рейтинг Путина, опубликованный ВЦИОМ в конце мая, упал до 31,7%. Это минимальный показатель с начала публикации соответствующих данных на сайте социологического центра в 2006 году.



