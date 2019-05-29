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Конституционный суд ответил на предложение БАЖ

Конституционный суд ответил на предложение БАЖ устранить юридическую коллизию и внести изменения в законодательные акты, регулирующие ответы на обращения граждан и СМИ, сообщает пресс-служба Беларусской ассоциации журналистов.

В соответствии с законом «Об обращениях граждан и юридических лиц» чиновники должны отвечать на официальные запросы в 15-дневный срок. В то же время по закону «О средствах массовой информации», медиа должны получать своевременную информацию. Юристы БАЖ усмотрели в этом коллизию и предложили Конституционному суду возбудить производство и установить сокращенный срок для ответа на запросы журналистов.

В итоге Конституционный суд не выявил несогласованности положений законодательных актов и отказал в возбуждении производства. Взамен суд предложил БАЖ внести предложения по совершенствованию регулирования субъектам права законодательной инициативы.

Reform.by
09:34 29/05/2019
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