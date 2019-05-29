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Награжденный за аннексию Крыма сын Франца Клинцевича теперь возглавляет Россотрудничество в Беларуси

В российском посольстве в Минске первым секретарем работает Андрей Клинцевич — сын российского политика Франца Клинцевича. С недавнего времени Андрей Клинцевич указан как и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси.


Франц Клинцевич родился в Ошмянах (Гродненская обл.), но за время службы на территории России почувствовал себя русским.

Франц Клинцевич служил в Афганистане и впоследствии возглавил один из ветеранских союзов. В российском парламенте он заседал с 1999 до 2015 гг., причем однажды баллотировался от Чечни. Затем являлся членом Совета Федерации от Смоленской области.

Сын Франца, Андрей, также начинал военную карьеру, как и отец, служил в десанте.


Из-за травмы спины ушел со службы, но, кажется, не окончательно: украинские СМИ не раз упоминали его в негативном контексте и ​​отмечали частые визиты на оккупированную территорию Крыма и на Донбасс.

Андрей Клинцевич попал в базу «Миротворца» как лицо, причастное к преступлениям на территории Украины.

Из рук Путина он получил грамоту как человек, особо отличившийся во время крымской кампании.


Последние годы Клинцевич-младший работал вместе с Михаилом Бабичем в аппарате представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Непосредственно перед приездом в Беларусь Андрей Клинцевич занимался кураторством «военно-патриотических клубов «Единой России».


NN.by
09:20 29/05/2019
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