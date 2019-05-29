Начался сбор подписей за выход Беларуси из Союзного государства





Анна Канопацкая как депутат обратилась с официальным письмо к руководители белорусской группы на переговорах по углублению интеграции с Россией Александру Турчину с просьбой озвучить российские предложения на этот счет. Однако внятного ответа не получила. Турчин ограничился формальной отпиской.











Такая же отписка пришла и другому депутату -- Елене Анисим. Ответом на попытку вновь решить судьбу белорусского народа кулуарно стал сбор подписей за выход из Союзного государства.

Сбор подписей за выход Беларуси из состава Союзного государства в интернете начал помощник Анны Конопацкой Денис Тихоненко. Озабоченность интеграцией высказала и сама депутат. Главный ее упрек -- в том, что все интеграционные вопросы вновь обсуждаются за закрытыми дверями.