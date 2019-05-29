Премьер-министр Армении Никол Пашинян последним из руководителей стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности согласовал на должность генерального секретаря ОДКБ кандидатуру Станислава Зася, госсекретаря Совебеза Беларуси. Он вступит на пост с 1 января 2020 года по принципу ротации.





До этого времени исполнять обязанности генсека будет российский генерал Валерий Семереков. Напомним, после отзыва своего представителя Юрия Хачатурова Армения хотела, чтобы на следующие полтора года генсека ОДКБ также выбрала она, однако другие страны решили, что пришел черед Беларуси выдвинуть своего представителя.





Эксперты ответили UDF.BY , кого следует считать победителем в конфликте.





«Это не победа Лукашенко»





В декабре прошлого года Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что «в принципе решили проблему назначения генерального секретаря». После этого Станислав Зась посетил Россию, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан, где его кандидатуру согласовали. Но в феврале Зась сообщил, что Армения не отвечает на предложение о встрече.





Андрей Поротников в комментарии Руководитель проекта Belarus Security Blogв комментарии UDF.BY отметил, что Еревану было не с руки жестко противостоять позиции остальных участников ОДКБ.





«Факт российского одобрения кандидатуры Зася подразумевал, что Армении не оставалось другого выбора кроме как согласовать. Выход нашли в том, что сделали это с 1 января 2020 года», – сказал Поротников.





Он считает, что «это не победа Лукашенко».





«Очевидно, что армянская сторона сохранила свое политическое лицо, не позволив отжать у себе раньше срока должность генсека ОДКБ», – полагает руководитель проекта Belarus Security Blog.





Поротников также отметил, что с другой стороны Ереван не стал еще более обострять отношения с Минском. Там могли не согласовать кандидатуру Зася, ссылаясь на его послужной список. Белорусский генерал окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, вел переговоры с руководством Азербайджана.









«Это признание Арменией существующей реальности»





Военный эксперт Александр Алесин в комментарии отмечает: