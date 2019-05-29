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Меркель разочаровалась в своей преемнице − СМИ

На фоне низких рейтингов Крамп-Карренбауэр канцлер склоняется к тому, чтобы остаться на посту вплоть до окончания срока в 2021 году.


Канцлер Германии Ангела Меркель сомневается, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями. Об этом во вторник, 28 мая, сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщили источники, Меркель не уверена, что Крамп-Карренбауэр справится с работой канцлера, и более чем когда-либо склоняется к тому, чтобы остаться на посту вплоть до окончания срока в 2021 году.

По данным агентства, популярность Крамп-Карренбауэр снизилась с тех пор, как она стала лидером ХДС в декабре 2018 года, а христианские демократы получили худший результат на общефедеральных выборах в минувшее воскресенье. 
 
Также Крамп-Карренбауэр вызвала негативную реакцию у соратников провалившейся попыткой ускорить уход Меркель с поста канцлера.

 
Сама канцлер назвала "ерундой" информацию СМИ о ее недовольстве главой Христианско-демократического союза.
 
Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году.

Korrespondent.net
07:36 29/05/2019
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