Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Корзина продуктов и клюшка: какими подарками обменялись Лукашенко и Токаев

Александр Лукашенко в ходе личной встречи обменялся подарками с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, об этом сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

В подарок от Лукашенко Токаев получил корзину белорусских продуктов и факсимильную копию карты мира 1520 года – времени, когда казахское ханство достигло наивысшего расцвета. Эта карта выполнена в стиле графики на бумаге ручного изготовления.

"Это наши новинки. Мы вам поставляем подобное, но это уже последнее производство. Проверено, сертифицировано. Сгущенку вы должны помнить", – прокомментировал подарок глава Беларуси.

В свою очередь, президент Казахстана, который одно время серьезно увлекался гольфом, подарил своему белорусскому коллеге клюшку для гольфа и предложил ему обязательно попробовать себя в этой игре. "Я обязательно попробую. Но это такая дорогая клюшка, ей нельзя пробовать", – ответил Лукашенко

Первая встреча Лукашенко с Токаевым в статусе главы Казахстана прошла во вторник в столице страны Нур-Султане, в которой белорусский лидер находится с официальным визитом. Переговоры состоялись в президентской резиденции "Акорда" накануне саммита ЕАЭС.

Sputnik
07:32 29/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Токаев наградил Лукашенко орденом
В Украине назвали страну, которую Зеленский посетит одной из первых
Минэнерго Казахстана назвало сроки переговоров с Минском по поставкам нефти


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё