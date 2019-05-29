В подарок от Лукашенко Токаев получил корзину белорусских продуктов и факсимильную копию карты мира 1520 года – времени, когда казахское ханство достигло наивысшего расцвета. Эта карта выполнена в стиле графики на бумаге ручного изготовления.





"Это наши новинки. Мы вам поставляем подобное, но это уже последнее производство. Проверено, сертифицировано. Сгущенку вы должны помнить", – прокомментировал подарок глава Беларуси.





В свою очередь, президент Казахстана, который одно время серьезно увлекался гольфом, подарил своему белорусскому коллеге клюшку для гольфа и предложил ему обязательно попробовать себя в этой игре. "Я обязательно попробую. Но это такая дорогая клюшка, ей нельзя пробовать", – ответил Лукашенко





Первая встреча Лукашенко с Токаевым в статусе главы Казахстана прошла во вторник в столице страны Нур-Султане, в которой белорусский лидер находится с официальным визитом. Переговоры состоялись в президентской резиденции "Акорда" накануне саммита ЕАЭС.



