Минюст предлагает публиковать финансовую отчетность партий и общественных объединений
Министерство юстиции Беларуси готовит законопроект об изменения в законы о политических партиях и общественных объединениях. Одним из пунктов может стать требование о публикации их финансовой отчетности.
«В законопроекте планируется закрепить положение о том, чтобы информация о деятельности, в том числе финансовая отчетность, общественных объединений, политических партий была доступна широкой общественности. Это будет направлено на повышение прозрачности деятельности данных организаций», — сообщил сегодня министр юстиции Олег Слижевский, передает БелТА.
Также проект предполагает упрощение порядка регистрации общественных объединений и партий. Они смогут подавать регистрационные документы в электронном виде. Министр не исключил, что для общественных объединений будет сокращен пакет регистрационных документов, а также упростят процедуру предоставления информации о продолжении деятельности.
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