Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Мамонтов: встреча Лукашенко и Путина в Нур-Султане может стать судьбоносной

Переговоры лидеров Беларуси и России в Нур-Султане на юбилейном саммите ЕАЭС могут решить многие вопросы в отношениях, считает гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

Председатель совета директоров издательского дома "Комсомольская правда", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов стал гостем Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", который на минувшей неделе прошел в Бресте, пишет sputnik.by

В ходе приезда в Беларусь известный российский журналист поделился с продюсером Sputnik Беларусь Павлом Тухто ожиданиями от переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые могут пройти в среду во время визита лидеров стран ЕАЭС в Нур-Султан, а также оценил нынешнее состояние белорусско-российских отношений. 

"Мне бы хотелось, чтобы эта встреча была какой-то судьбоносной, и она бы целый ряд проблем, которые у нас нарисовались в последнее время, решила… Действительно, когда у нас есть проблемы нефти, долгов, выполнения или невыполнения давным-давно написанных постулатов Союзного договора, к которым мы то возвращаемся, то не возвращаемся, на самом деле это все надо когда-то решить", ― сказал Мамонтов.

Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), посвященный пятилетию объединения, столица Казахстана примет 29 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин "обязательно пообщаются" в рамках саммита, однако не уточнил, какие вопросы могут обсуждаться.


По словам гендиректора радиостанции "Говорит Москва", насущными в отношениях остаются ряд экономических вопросов, в которых важно "поставить точку". Кроме того, "хотелось бы, чтобы Россия и Беларусь развивались вместе на тех условиях, которые уже давно обозначены, и никто никого не собирается поглотить и подавить", отметил Мамонтов.



21:25 28/05/2019
Поделиться



Последние известия





Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё