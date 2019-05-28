Владимир Мамонтов стал гостем Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", который на минувшей неделе прошел в Бресте, пишет Председатель совета директоров издательского дома "Комсомольская правда", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва"в стал гостем Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", который на минувшей неделе прошел в Бресте, пишет sputnik.by





В ходе приезда в Беларусь известный российский журналист поделился с продюсером Sputnik Беларусь Павлом Тухто ожиданиями от переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые могут пройти в среду во время визита лидеров стран ЕАЭС в Нур-Султан, а также оценил нынешнее состояние белорусско-российских отношений.





"Мне бы хотелось, чтобы эта встреча была какой-то судьбоносной, и она бы целый ряд проблем, которые у нас нарисовались в последнее время, решила… Действительно, когда у нас есть проблемы нефти, долгов, выполнения или невыполнения давным-давно написанных постулатов Союзного договора, к которым мы то возвращаемся, то не возвращаемся, на самом деле это все надо когда-то решить", ― сказал Мамонтов.





Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), посвященный пятилетию объединения, столица Казахстана примет 29 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин "обязательно пообщаются" в рамках саммита, однако не уточнил, какие вопросы могут обсуждаться.









По словам гендиректора радиостанции "Говорит Москва", насущными в отношениях остаются ряд экономических вопросов, в которых важно "поставить точку". Кроме того, "хотелось бы, чтобы Россия и Беларусь развивались вместе на тех условиях, которые уже давно обозначены, и никто никого не собирается поглотить и подавить", отметил Мамонтов.







