Такой ответ из МИД получила депутат Палаты представителей Елена Анисим.

Журналисты виноваты во всем?

15 мая депутат Елена Анисим направила премьер-министру Сергею Румасу запрос, вызванный тем, что «в обществе возрастает напряженность в результате закрытых обменов и переговоров в рамках «Союзного государства».





В СМИ недавно была опубликована информация о том, что Россия направила Беларуси свои условия по интеграции, Беларусь предложила России свои.





Елена Анисим попросила ответить на ряд вопросов.





Какова суть предложений по» интеграции " с российской стороны? Понимает ли правительство свою персональную ответственность за сохранение независимости, территориальной целостности белорусского государства? Есть ли понимание того, что у белорусов нет другой земли и другого дома кроме государства Республика Беларусь? Понимание, что в Беларуси должны быть созданы все условия для нормального уровня жизни, реализации необходимых прав и свобод согласно Конституции, которые каждый гражданин захочет защищать от внешнего агрессора?





«Соглашение о создании Союзного государства и Программа действий по его исполнению являются открытыми, давно и хорошо известными всем документами. Никаких предложений, выходящих за их пределы, сегодня не обсуждается. Поскольку сроки многих мероприятий Программы действий, особенно в экономическом блоке, давно истекли, встают вопросы актуализации некоторых ее положений… - говорится в ответе. - Но пресса временами все преувеличивает. Журналисты используют периоды интенсификации белорусско-российского диалога, чтобы увеличить рейтинги своих изданий якобы за счет горячих новостей».





А вот депутатский вопрос «понимает ли правительство свою персональную ответственность за сохранение независимости, территориальной целостности белорусского государства?» «удивили» автора ответа.





«Правительство Беларуси несет персональную ответственность за сохранение независимости нашей республики, ее национальную безопасность и обороноспособность, за проведение выверенной и сбалансированной внутренней и внешней политики», - говорится в ответе.





“Я не верю уже никому”

Если переговоры о союзной интеграции носят безопасный характер, так почему они ведутся в режиме секретности? Комментирует председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб.





- У нас все делается в режиме секретности. Все, что касается госаппарата, - засекречено, все переговоры – засекречены, а нам, гражданам, выдают дозу информации, которую считают достаточной, на взгляд властей. Ничего удивительного.

Когда подписывалось союзное соглашение, у граждан никто не спрашивал; подписали, невзирая на то, что оппозиция, политологи выступали против, потому что это соглашение нарушает Конституцию. Никто не обращал внимания тогда, так почему они сегодня будут нам докладывать о результатах переговоров?

Тем более, что докладывать нечего: то, что происходит в двусторонних отношениях, идет не на пользу Беларуси, не в пользу белорусского суверенитета.





- МИД убеждает, что никакой угрозы суверенитету и независимости Республики Беларусь не существует. Вы верите МИДу?





- Я сейчас придерживаюсь принципа – верить никому нельзя. И я никому не верю, тем более правительству или отдельным министерствам: утром говорят одно, вечером – другое, а назавтра делают третье. Живешь как в анекдоте: даже себе доверять не можешь. А что они могут говорить – что суверенитету Беларуси угрожает реальная опасность? На это надо получить разрешение руководителя государства, а это будет поднимать ажиотаж в стране, а это будет поднимать имидж оппозиции, которая выступает за независимость. Власти не могут этого говорить.

Реальная угроза существует с того момента, как только было подписано союзное соглашение. Любая близкая интеграция, создание надгосударственных органов управления, переход на один рубль (российский или белорусский) – это и есть угроза белорусскому суверенитету. Именно белорусскому. Для России никакой угрозы не было, нет и не будет, на каких бы условиях не объединялась с Беларусью. А для Беларуси угроза есть, и она очень реальная.





- Значит, все разговоры про референдумы про Конституционный акт союзного государства – не просто преувеличения прессы для поднятия рейтинга?





- Референдумы должны быть, потому что союзное соглашение не соответствует конституциям – ни России, ни Беларуси. Но Россия ничего не теряет в любом случае, а Беларусь теряет все. А чтобы обойти противоречия конституциям, нужно проводить референдум: по Конституции, вся власть в Республике Беларусь принадлежит народу. И народ может выражать свою путем референдума. Хотя провести референдум в наших условиях невозможно.

Скажу больше. Сегодня в мире существуют следующие типы государственного устройства: унитарное государство (Беларусь), федеральное государство (Россия), конфедерация. Иных типов нет государственного устройства нет. Дальше идет союз государств – трех, шести, десяти. А союзного государства в теории государства и права в мире не существует. Союзное государство – первая попытка такого объединения огромной-огромной России и маленькой-маленькой Беларуси. Равных условий и равных прав никогда не будет. Надо избрать парламент. Парламент избирается от одинаковой квоты избирателей – разница 15 к 1. Если изберем депутатов оп одинаковой квоте, белорусских депутатов будет в 15 раз меньше: ни один вопрос наши депутаты решить не смогут.

Россия требует выполнения уже подписанных документов. Сегодня власти уже дотумкали, но слишком далеко зашли…







