Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Сербия привела войска в боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность после того, как косовская полиция задержала 13 сербов на севере Косово и Метохии.

Александр Вучич

Фото: Marko Djurica / Reuters

 Об этом во вторник, 28 мая, сообщает местный телеканал РТС.

Представитель Бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич уведомил представителей Евросоюза о том, что сербские власти будут готовы жестко реагировать, если Приштина продолжит действовать в том же ключе, а именно — бросать силы спецназа на невооруженное сербское население, пишет lenta.ru
По данным РТС, силы ROSU (спецназа МВД самопровозглашенной Республики Косово) около 6 утра вторника вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали 13 сербов по подозрению в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Ранее во вторник сербский президент, выступая перед парламентом, предложил прекратить «ложь и самообман» и признать, что Сербия больше не контролирует Косово. 27 мая он заявил, что со дня на день ожидает нападения албанцев на сербов в непризнанной республике.


Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косово прекратились в марте 2017 года.


19:45 28/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Массовые столкновения начались в Косово
На реставрацию дворца в Косово в этом году потратят 5 миллионов рублей
В Косово приготовились отдать Сербии часть земли


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё