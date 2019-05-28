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День пограничника: как Лукашенко и его сыновья служили на границе

В пограничных войсках служил и сам глава государства, и его старшие сыновья – Виктор и Дмитрий.

День пограничника: как Лукашенко и его сыновья служили на границе
Александр Лукашенко с сыновьями на площади Победы 9 Мая, © AP / VASILY FEDOSENKO/POOL
Семью президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня можно поздравить с Днем пограничника — и сам глава государства, и его старшие сыновья служили в пограничных войсках.

День пограничника отмечают в Беларуси 28 мая. Отметить этот день могут не только тысячи ныне служащих пограничников, но и те, кто проходил срочную службу в этом виде войск. Среди таких — и семья белорусского лидера.

Как служил Лукашенко

Александр Лукашенко начал служить в 1975 году — после получения высшего образования. Два года он был инструктором политического отдела войсковой части Западного пограничного округа пограничных войск КГБ СССР в Бресте. По данным некоторых СМИ, будущему президенту предлагали оставаться в армии, однако он принял решение отказаться.

Александр Лукашенко во время службы в Бресте в составе пограничных войск КГБ СССР в 1975-1977 годах
© PHOTO: ФОРУМ БЕЛОРУССКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

Рассказывал Лукашенко и о конкретных примерах своей службы. Так, ему довелось охранять границу в Молдове.

"Молдова для меня не чужая, и мы были когда-то в одном государстве. Унгень (город на границе с Румынией — Sputnik) и туда выше, я ведь служил здесь на границе. Я вспоминаю свою молодость, когда я с автоматом наперевес защищал эти рубежи", — рассказывал белорусский лидер журналистам в ходе официального визита в страну в 2018 году.

К слову, в середине 80-х Лукашенко вновь прошел службу — на этот раз в мотострелковых войсках. После этого занимал руководящие посты и в 1990-м стал парламентарием, а уже спустя четыре года — первым президентом страны.

Сыновья могли и не служить, но пошли

Старшие сыновья Лукашенко, Виктор и Дмитрий, оканчивали факультет международных отношений БГУ — там есть военная кафедра. Известно, что Виктор Лукашенко уже по окончании вуза имел звание лейтенанта, однако решил пойти в армию.

Виктор Лукашенко служил в подразделении, занимавшемся борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой. Позже в этом же подразделении проходил службу и средний сын главы государства Дмитрий — в 2003 году. О том, как проходила его служба, был сделан специальный сюжет — его показывали по БТ и НТВ.

Упоминал о практически "семейной службе" и сам белорусский лидер. "Я сам начинал служить на заставе нашей в Беловежской пуще <…> Я сам пограничник, и сыновья мои — мы относимся к границе так, как никто в России не относится", — заявлял Лукашенко, комментируя в свое время передачу погранслужбы РФ Федеральной службе безопасности.


Из сыновей главы государства пока не служил только младший — Николаю в этом году исполнится 15 лет. После окончания школы и университета, возможно, и он отдаст долг родине именно в пограничных войсках.


18:46 28/05/2019
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