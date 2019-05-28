Назарбаев обрастает почетными титулами





Данный вопрос рассмотрели 28 мая на заседании бюро сената под председательством старшей дочери Назарбаева — Дариги (напомним, она является спикером верхней палаты парламента).





«Статус «Почетный Сенатор» присваивается Первому президенту Республики Казахстан — Елбасы за выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма», — указано в сообщении.





В нем отмечено также, что с инициативой наделить первого президента очередным почетным статусом выступил нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев.





24 мая стало известно, что Назарбаеву присвоили пожизненный статус Почетного председателя Тюркского совета «за значительный вклад в развитие стран тюркского мира».





20 марта Нурсултан Назарбаев стал Народным героем Казахстана. Высшую степень отличия ему вручил Касым-Жомарт Токаев.





«Мое первое решение в качестве президента Казахстана — удостоить первого президент Казахстана — Елбасы знаком особого отличия "Алтын Жулдыз", предоставить звание "Халық каhарманы" ("Народный герой") за выдающийся вклад развитие Казахстана», — заявил глава государства во время своей инаугурации.





Звание «Народный герой» — высшая степень отличия в Казахстане наряду с Орденом Золотого орла и званием «Герой Труда Казахстана».









Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана. К власти он пришел 24 апреля 1990 года, правил страной до 20 марта 2019 года (с 24 апреля 1990 по 16 декабря 1991-го — президент Казахской ССР).





Добровольно уйдя с поста президента, сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии Nur Otan, а также остался членом Конституционного совета Казахстана.