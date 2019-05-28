50,7% белорусских студентов отождествляют себя с гражданами России, а 28,4% - с теми, кого можно отнести к «русскому миру». Это следует из опубликованной в издательстве НАН Беларуси монографии «Социокультурный анализ современного белорусского общества» (2019), передает Свабода









Кто автор монографии





Автор монографии - Ирина Лашук, доцент кафедры экономической социологии БГЭУ. В 2016-2018 она была заместителем директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси.





Кто проводил социологическое исследование

В книге использованы данные социологического исследования Института социологии НАН Беларуси.





По информации издания, исследование проводилось по национальной выборке, репрезентативной по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региона проживания по теме «Социокультурные факторы и механизмы консолидации белорусского общества» (научный руководитель Ирина Лашук).





Общий объем выборки составил 1502 респондентов. В исследовании использовалась республиканская многоступенчатая стратифицированная выборка.





Как говорится в монографии, для изучения специфики молодежи как социокультурной группы использовались данные мониторинга оценки социально-политической, экономической и культурной ситуации в стране за 2017 год. Дополнительно использовались данные социологических опросов молодежи Литвы и Беларуси, а также студентов Беларуси и России.

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Что означают эти цифры?





50,7% белорусских студентов отождествляют себя с гражданами России, а 28,4% - с теми, кого можно отнести к «русскому миру». Здесь студенты отвечали на вопрос «Как часто вы чувствуете общность (единение) со следующими группами людей, о ком вы могли бы сказать "Это - мы"?»





"Эти цифры нельзя интерпретировать так, что белорусские студенты хотят быть гражданами Российской Федерации, - объясняет Свободе Ирина Лашук. - То есть белорусские студенты чувствуют общность, сходство с группой "граждане Российской Федерации". Однако это не означает, что они хотят переехать в Россию и быть там гражданами".





По словам Ирины Лашук, исследователи делали акцент на том, чтобы сравнить белорусскую и российскую молодежь. По ее словам, белорусская в большей степени идентифицирует себя с гражданами Республики Беларусь. А российская - «с людьми таких же моральных принципов».





«Мы зафиксировали множественную идентичность [белорусских студентов], но лидируют "граждане Республики Беларусь", - сказала Ирина Лашук. - Во-первых, это только студенческая молодежь. К тому же опрашивали больше молодежь гуманитарную. Поэтому нельзя говорить, что это вся молодежь или вся студенческая молодежь. Это была наша исследовательская выборка. И таким же образом строилась выборка по России. И цель была - сравнить».





Ирина Лашук говорит, что идентификация белорусских студентов с гражданами России не связана с влиянием российских СМИ, так как у белорусской молодежи более популярны белорусские СМИ.









Существует ли какая-то тенденция в этом вопросе?





«Надо делать повторное исследование, а его не было. Это было скорее такое разведывательного характера научное исследование. И делать какие-то экстраполяции будет неграмотно», - считает автор монографии.