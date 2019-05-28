В Австрии назначен временный канцлер





Президент Австрии Александер ван дер Беллен назначил временным канцлером главу министерства финансов страны Хартвига Легера, он будет исполнять обязанности главы правительства после отставки Себастьяна Курца. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.





Сегодня Легер представляет Австрию на внеочередном саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.





Ван дер Беллен надеется завершить поиск нового переходного правительства к 31 мая.





Осенью 2019 года в Австрии пройдут парламентские выборы, после чего будет сформировано новое правительство. В этой стране оно формируется партиями, набравшими наибольшее число голосов на выборах.





После публикации видео с виллы на испанском острове Ибица, в котором фигурируют экс-вице-канцлер страны, лидер австрийской Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе и еще один лидер политсилы Йоханн Гуденус, в Австрии начался правительственный кризис.





На опубликованном журналом Spiegel видео Штрахе заверял женщину, которая представилась как племянница российского бизнесмена Алена Макарова, что он поможет россиянам с вложением средств в австрийскую экономику, если Партия свободы получит достаточно мест в правительстве после выборов 2017 года. По данным журнала, встреча была подстроена, а женщина являлась подставным лицом.









Во время вечеринки члены Партии свободы, в том числе вице-канцлер, употребляли много алкоголя, утверждало издание.





Утром 18 мая Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера Австрии. После него заявление об уходе со всех политических постов написал Гуденус.





К вечеру 18 мая канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о роспуске парламентской коалиции, что предусматривает проведение досрочных выборов в парламент.





27 мая парламент Австрии выразил недоверие Курцу.