Токаев наградил Лукашенко орденом

"В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан постановляю наградить орденом, утвержденным в честь Назарбаева, «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев»:



