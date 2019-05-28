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Токаев наградил Лукашенко орденом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан" президентов Беларуси, Кыргызстана и России.

"В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан постановляю наградить орденом, утвержденным в честь Назарбаева, «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев»:


Путина Владимира Владимировича - президента Российской Федерации

Лукашенко Александра Григорьевича - президента Республики Беларусь

Жээнбекова Сооронбая Шариповича - президента Кыргызской Республики", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Указ подписан 27 мая.

Источник: NUR.KZ
14:42 28/05/2019
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