Политзаключенный Жемчужный: Продолжаю бороться за жизнь!

Как и в предыдущих своих письмах, Михаил подробно рассказывает о том, как активно защищает свои права и законные интересы в судах, прокуратурах и органах системы МВД, сообщает " Весна ".









Политзаключенный Жемчужный пишет о том, что с приходом весны вновь обострилась ситуация с перепиской.





"Уничтожили мои поздравления с Пасхой ряду правозащитников, в том числе вицеблянке Татьяне Северинец", - с горечью сообщает политзаключенный.





"Не удивляйтесь, что пишу Вам письмо на использованном листе - у меня закончилась бумага. Наверное, только завтра (5 мая) покупку", - сообщает о своей "беде" Михаил Жемчужный.





"А я удивился такому безобразию, - отреагировал на это сообщение Леонид Светик. - Как можно допустить, что Михаилу приходится писать письма на использованных листах? Это возмутительно! Находясь в ПКТ, Жемчужный не может одолжить бумаги для письма у сокамерников. И в этой ситуации руководство колонии могло пойти навстречу политзаключенному и дать ему возможность одолжить или купить бумагу. Однако она этого не делает. Вполне допускаю, что таким образом ответственные лица ИК-9 попросту издеваются над заключенным и над теми, с кем Жемчужный переписывается. Если так, то это какой-то позор белорусской системе исполнения наказания!"





Политзаключенный получил ответ на надзорную жалобу из Верховного Суда - приговор оставлен без изменения. Но в ответе сообщается, что по вновь открытым обстоятельствам следует обжаловать в прокуратуру в рамках раздела 43 УПК.





"Впервые за 10 лет слышу о подобной процессуальной возможности. Наверное, УПК изменился. Учтите это для будущей работы. Планирую воспользоваться советом ВС", - пишет в письме Жемчужный.





"Обжаловал профилактический учет "экстремиста" в УДИН Могилева, а потом начальнику колонии. Это дает право обжаловать учет в суде, так как этот учет был назначен, когда я не имел ни одного взыскания и имел статус "стал на путь исправления" и "улучшенные условия". Титул "экстремиста" не позволяет мне обращаться в Комитет по правам человека ООН с индивидуальными жалобами, потому что они не рассматривают жалобы террористов, которые входят в понятие "экстремист", - сообщает политзаключенный.





Также он отмечает, что исчезло уже 9-я заявление за два года на оплату витаминов. Ни одной аскорбинки не дают. Однако Михаил Жемчужный узнал из ответа Минздрава, что медчасть подчиняется МВД согласно постановлению МВД и Министерства здравоохранения от 27.08.2003 №202/39.





"Многое выяснилось, правда? Продолжаю бороться за жизнь!"





"Обжаловал повторно Могилевскому прокурору нападение на меня 24 января 2018 года в медчасти колонии. К жалобе приложил доказательства, которые имею. Это позволит отменить все взыскания и освободиться по достижении пенсионного возраста либо по амнистии ко Дню освобождения Беларуси", - написал Михаил Жемчужный.









Правозащитник "Весны" Леонид Светик характеризует политзаключенного:





"В этом году летом исполнится 4 года моей переписке с Михаилом Жемчужном. За это время я достаточно глубоко изучил личные качества Михаила. Считаю его мужественным, не равнодушным к чужим проблемам человеком, способным стоять до конца в деле защиты прав человека. Надеюсь, что он выдержит все испытания и выйдет на свободу достойным человеком".