Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Политзаключенный Жемчужный: Продолжаю бороться за жизнь!

После двухмесячного перерыва витебский правозащитник Леонид Светик получил долгожданное письмо от политзаключенного Михаила Жемчужного.

Как и в предыдущих своих письмах, Михаил подробно рассказывает о том, как активно защищает свои права и законные интересы в судах, прокуратурах и органах системы МВД, сообщает "Весна".


Политзаключенный Жемчужный пишет о том, что с приходом весны вновь обострилась ситуация с перепиской.

"Уничтожили мои поздравления с Пасхой ряду правозащитников, в том числе вицеблянке Татьяне Северинец", - с горечью сообщает политзаключенный.

"Не удивляйтесь, что пишу Вам письмо на использованном листе - у меня закончилась бумага. Наверное, только завтра (5 мая) покупку", - сообщает о своей "беде" Михаил Жемчужный.

"А я удивился такому безобразию, - отреагировал на это сообщение Леонид Светик. - Как можно допустить, что Михаилу приходится писать письма на использованных листах? Это возмутительно! Находясь в ПКТ, Жемчужный не может одолжить бумаги для письма у сокамерников. И в этой ситуации руководство колонии могло пойти навстречу политзаключенному и дать ему возможность одолжить или купить бумагу. Однако она этого не делает. Вполне допускаю, что таким образом ответственные лица ИК-9 попросту издеваются над заключенным и над теми, с кем Жемчужный переписывается. Если так, то это какой-то позор белорусской системе исполнения наказания!"

Политзаключенный получил ответ на надзорную жалобу из Верховного Суда - приговор оставлен без изменения. Но в ответе сообщается, что по вновь открытым обстоятельствам следует обжаловать в прокуратуру в рамках раздела 43 УПК.

"Впервые за 10 лет слышу о подобной процессуальной возможности. Наверное, УПК изменился. Учтите это для будущей работы. Планирую воспользоваться советом ВС", - пишет в письме Жемчужный.

"Обжаловал профилактический учет "экстремиста" в УДИН Могилева, а потом начальнику колонии. Это дает право обжаловать учет в суде, так как этот учет был назначен, когда я не имел ни одного взыскания и имел статус "стал на путь исправления" и "улучшенные условия". Титул "экстремиста" не позволяет мне обращаться в Комитет по правам человека ООН с индивидуальными жалобами, потому что они не рассматривают жалобы террористов, которые входят в понятие "экстремист", - сообщает политзаключенный.

Также он отмечает, что исчезло уже 9-я заявление за два года на оплату витаминов. Ни одной аскорбинки не дают. Однако Михаил Жемчужный узнал из ответа Минздрава, что медчасть подчиняется МВД согласно постановлению МВД и Министерства здравоохранения от 27.08.2003 №202/39.

"Многое выяснилось, правда? Продолжаю бороться за жизнь!"

"Обжаловал повторно Могилевскому прокурору нападение на меня 24 января 2018 года в медчасти колонии. К жалобе приложил доказательства, которые имею. Это позволит отменить все взыскания и освободиться по достижении пенсионного возраста либо по амнистии ко Дню освобождения Беларуси", - написал Михаил Жемчужный.


Правозащитник "Весны" Леонид Светик характеризует политзаключенного:

"В этом году летом исполнится 4 года моей переписке с Михаилом Жемчужном. За это время я достаточно глубоко изучил личные качества Михаила. Считаю его мужественным, не равнодушным к чужим проблемам человеком, способным стоять до конца в деле защиты прав человека. Надеюсь, что он выдержит все испытания и выйдет на свободу достойным человеком".

13:40 28/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
"Такого никогда не было!" Политзаключенный Жемчужный сообщает об "оттепели" в колонии
Дмитрия Полиенко переводят в следственный изолятор в Жодино
Анархист — значит болен? Дмитрия Полиенко отправили на судебно-психиатрическую экспертизу


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё