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"Дискредитирует Беларусь": на одного из лидеров противников АКБ написали заявление в милицию

В нем говорится, что действия Дмитрия Бекалюка могут причинить Беларуси ущерб на сумму $4,5 млрд.

«Некий Вадим Владимирович Макеев написал и отправил по электронной почте заявление на имя начальника УВД Брестского облисполкома и копию начальнику управления идеологии облисполкома. В заявлении говорится, что я пачками пишу обращения в органы власти, а также в Российскую Федерацию и Польшу, и тем самым дискредитирую Республику Беларусь. Он утверждает, что из-за моих действий экономике нашей страны грозит серьезный ущерб: потери на экспорте могут достигнуть 4,5 млрд долларов, а страна не досчитается сотен тысяч рабочих мест», – рассказал «БГ» Дмитрий Бекалюк.

По его словам, адрес Макеева для корреспонденции указан пинский, но живет этот человек в Москве.

«Он утверждает, что я занимаюсь подрывной деятельностью внутри Беларуси, и просит милицию это проверить. К заявлению приложены скриншоты переписки в вайбере по поводу майского запрета Россельхознадзора на ввоз молочной продукции с 37 предприятий Беларуси», – пояснил Бекалюк.

По словам активиста, в воскресенье 26 мая он по повестке ходил в милицию для опроса. Проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. В милиции Дмитрий Бекалюк написал встречное заявление с просьбой проверить в рамках ПиКоАП, нет ли в заявлении Макеева клеветы.


«БГ» обратилась в УВД Брестского облисполкома с просьбой предоставить официальную информацию по этому поводу. Она будет опубликована по мере появления.

Дмитрий Бекалюк является одним из лидеров инициативной группы, которая больше года говорит о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта по строительству аккумуляторного завода в Брестском районе. За активную гражданскую позицию не раз привлекался к административной ответственности, был оштрафован и в качестве административно задержанного сидел в ИВС.



13:30 28/05/2019
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