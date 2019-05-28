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Массовые столкновения начались в Косово

На улицах муниципалитетов Косовска-Митровица и Зубин-Поток слышны выстрелы, сербы спешно сооружают баррикады, начинаются стычки с полицией из Косово, сообщается канал РТС.

На данный момент в ходе столкновений ранены двое сербов из числа местных активистов и один косовский спецназовец. 

Полиция использует против сербов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также сообщается, что полицейскими в сербов было выпущено около 200 пуль.

Обострение в сербских муниципалитетах в Косово началось после появления косовского спецназа и арестов 13 человек из числа местных активистов.

Источник: mk.ru
12:51 28/05/2019
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