Массовые столкновения начались в Косово

На данный момент в ходе столкновений ранены двое сербов из числа местных активистов и один косовский спецназовец.





Полиция использует против сербов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также сообщается, что полицейскими в сербов было выпущено около 200 пуль.





Обострение в сербских муниципалитетах в Косово началось после появления косовского спецназа и арестов 13 человек из числа местных активистов.