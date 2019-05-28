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Шанс упущен: из-за скандала в Австрии визит Лукашенко в Вену, видимо, будет отменен

Канцлера Себастьяна Курца, который активно наводил мосты с белорусскими властями, отправили в отставку.


Себастьян Курц был активным сторонником сотрудничества с официальным Минском. В последний раз австрийский канцлер посетил Беларусь в марте, когда подарил Александру Лукашенко лыжи.

Курц неоднократно приглашал главу Беларуси с визитом в Вену, но тот поездку по каким-то причинам откладывал. Наконец, в марте было сообщено, что визит состоится в ближайшие полгода.

Однако теперь поездку в Австрию Лукашенко, видимо, придется отменить. Из-за его нерасторопности шанс для знакового визита в страну Евросоюза, похоже, упущен.

Источник: gazetaby.com
12:45 28/05/2019
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