



Себастьян Курц был активным сторонником сотрудничества с официальным Минском. В последний раз австрийский канцлер посетил Беларусь в марте, когда подарил Александру Лукашенко лыжи.





Курц неоднократно приглашал главу Беларуси с визитом в Вену, но тот поездку по каким-то причинам откладывал. Наконец, в марте было сообщено, что визит состоится в ближайшие полгода.





Однако теперь поездку в Австрию Лукашенко, видимо, придется отменить. Из-за его нерасторопности шанс для знакового визита в страну Евросоюза, похоже, упущен.