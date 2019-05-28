"Рад тому, что мы пришли к согласию". Пашинян принял Зася

Как сообщает NEWS.am , в ходе встречи Пашинян отметил важность того, чтобы кандидатура генерального секретаря ОДКБ была согласована между государствами-членами организации.





«Рад тому, что мы пришли к согласию, что с 1 января 2020 года по принципу ротации Вы вступите в должность генерального секретаря ОДКБ. Организация Договора о коллективной безопасности является одним из главных элементов системы безопасности Армении, и Ереван заинтересован в эффективной работе данной структуры», - заверил Пашинян.





В свою очередь, Зась поблагодарил Пашиняна за прием и одобрение его кандидатуры на должность генсека ОДКБ. По его словам, в течение своей работы на этом посту он приложит все усилия для повышения эффективности деятельности Организации и развития сотрудничества между странами-членами ОДКБ.













Напомним, должность генсека ОДКБ вакантна с ноября 2018 года, когда Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с упомянутого поста.