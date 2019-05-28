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"Рад тому, что мы пришли к согласию". Пашинян принял Зася

"Рад тому, что мы пришли к согласию", заявил на встрече с госсекретарем Совета безопасности Беларуси, кандидатом на должность генерального секретаря ОДКБ Станиславом Засем в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщает NEWS.am, в ходе встречи Пашинян отметил важность того, чтобы кандидатура генерального секретаря ОДКБ была согласована между государствами-членами организации. 

«Рад тому, что мы пришли к согласию, что с 1 января 2020 года по принципу ротации Вы вступите в должность генерального секретаря ОДКБ. Организация Договора о коллективной безопасности является одним из главных элементов системы безопасности Армении, и Ереван заинтересован в эффективной работе данной структуры», - заверил Пашинян.

В свою очередь, Зась поблагодарил Пашиняна за прием и одобрение его кандидатуры на должность генсека ОДКБ. По его словам, в течение своей работы на этом посту он приложит все усилия для повышения эффективности деятельности Организации и развития сотрудничества между странами-членами ОДКБ.



Напомним, должность генсека ОДКБ вакантна с ноября 2018 года, когда Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с упомянутого поста. 

11:59 28/05/2019
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