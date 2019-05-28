«Мы так разговаривали, и все хотели бы видеть в этой должности Дмитрия Александровича Лукашенко. Он с удовольствием бы возглавил эту отдельную лигу. Я думаю, что интерес был бы огромный. Он, видно, что очень хочет. Дмитрий говорил, что если б ему сказали, то он бы ее создал. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем».





Поскольку средний сын Лукашенко держится в тени, а его имя редко бывает на слуху, то UDF.BY напоминает о самых важных фактах из его биографии.





Работой обеспечил отец

На факультет международных отношений БГУ средний сын президента поступил в конце 90-х, когда его отец руководил страной уже несколько лет. После вуза Дмитрий по примеру отца и старшего брата Виктора отправился служить в пограничные войска в подразделение по борьбе с контрабандой и нелегальной миграцией.





Осенью 2004 года Александр Лукашенко сказал журналистам о Дмитрии: «Он сейчас заканчивает службу, и я думаю, куда его девать».





И придумал-таки.





Летом 2005 года Лукашенко подписал указ о создании Президентского спортивного клуба, председателем которого избрали его сына. Задачей организации стала поддержка развития спорта в стране, в особенности детского и юношеского.





За первые десять лет существования клуба общий объем выплат стипендий составил около 5 миллионов долларов.





Занимается бизнесом

При создании Президентскому спортивному клубу была поставлена задача вести свою деятельность без бюджетных средств. Поначалу она легко решалась за счет привлечения спонсоров, которые были не прочь вести дела с сыном президента. Но со временем, не обнаружив для себя пользы, спонсоры от сотрудничества стали постепенно отказываться.





Тогда Президентский спортивный клуб стал активно заниматься бизнесом. Причем по многим направлениям, выделить из которых можно два.





В конце 2000-х организация стала учредителем ЗАО «Спорт-пари», проводящего такие лотереи как «Спортлото 5 из 36» и «КЕНО». Теперь на сайте лотерейного оператора Президентский спортивный клуб значится не как акционер, а как партнер.





Организация под руководством Дмитрия Лукашенко также стала соучредителем ЗАО «Торговый дома БелАЗ», которое получило эксклюзивные права на торговлю техникой в России. В 2012 году средний сын руководителя Беларуси и бизнесмен Юрий Чиж, входящий в руководство клуба, провели в Кемерово переговоры с местными властями, о чем был показан сюжет на местном телевидении.





В прошлом году сообщалось, что бизнес Президентского спортивного клуба в России побил рекорд по выручке и прибыли.

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Гордится дочерями

Семья Дмитрия Лукашенко воспитывает трех дочерей, старшие – Анастасия и Дарья – занимались игрой на фортепиано и добились немалых успехов. В 2014 году они стали победителями конкурса «Маладыя таленты Беларусі». В 2017-м – выступили в Белгосфилармонии c Государственным симфоническим оркестром.





Дмитрий Лукашенко рассказывал о таланте дочерей «Комсомольской правде».





Организовывает турниры для отца и брата

Государственно-общественное объединение Дмитрия Лукашенко – один из главных организаторов Рождественского турнира любителя хоккея, на котором руководитель страны ежегодно одерживает победы при привлечении большого количества зрителей.





Президентский спортивный клуб также спонсирует «Золотую шайбу» и соревнования по биатлону «Снежный снайпер», где медали завоевывает Николай Лукашенко.





Дмитрий и сам раньше активно играл в хоккей в любительской команде со старшим братом, но на первых ролях никогда не был.





Властных амбиций не проявлял

Дмитрий Лукашенко больше походит на мать, чем на отца, не только внешне, но, по всей видимости, и внутренне. Судя по публичным выступлениям, ему присущи мягкие черты характера.





Выступление Дмитрия Лукашенко с отметки 0.13





Дмитрий Лукашенко по большому счету нигде не проявил властных амбиций. С 2006 года он является членом Национального олимпийского комитета, но недавно его вице-президентом (по сути, руководителем) был избран Виктор Лукашенко, а не Дмитрий, давно работающий в сфере спорта.





Президент Беларуси заявлял, что все его сыновья не хотят быть президентами, но при этом старший Виктор и младший Николай не стесняются быть на виду. Год назад они вдвоем посетили посольство России в Беларуси, чтобы почтили память погибших в результате трагедии в Кемерово – без Дмитрия.





По этой причине заявление тренера Захарова о желании среднего сына Лукашенко возглавить белорусскую хоккейную лигу выглядит преувеличением.