Макей: Договор о союзном государстве не требует пересмотра

«Положения договора о создании союзного государства являются стратегическими. Они не требуют пересмотра», – заявил министр иностранны дел Беларуси Владимир Макей после встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым 27 мая.





«Сегодня надо говорить об актуализации программы действий по выполнению положений этого договора», – заявил он, добавив, что этим в займется рабочая группа.





«Я думаю, что рабочая группа в ближайшее время соберется, обсудит все вопросы, связанные с актуализацией этой программы, внесет на рассмотрение правительств, а затем, если понадобится, глав государств соответствующие конкретные предложения», – сказал Макей.





Он повторил слова Сергея Румаса, что позиции сторон сходятся на 70%.





Лавров подчеркнул, что положения договора никто не подвергает сомнению, но положения договора надо привести в соответствие с сегодняшним днем.





«За истекшие два десятилетия жизнь не стояла на месте. Наши практические шаги надо привести в соответствие с положениями договора, как они преломляются в сегодняшней реальности», – сказал он.



