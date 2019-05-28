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Макей: Договор о союзном государстве не требует пересмотра

Рабочая группа, которая соберется в ближайшее время, обсудит актуализацию программы действий по выполнению договора.

«Положения договора о создании союзного государства являются стратегическими. Они не требуют пересмотра», – заявил министр иностранны дел Беларуси Владимир Макей после встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым 27 мая.

«Сегодня надо говорить об актуализации программы действий по выполнению положений этого договора», – заявил он, добавив, что этим в займется рабочая группа.

«Я думаю, что рабочая группа в ближайшее время соберется, обсудит все вопросы, связанные с актуализацией этой программы, внесет на рассмотрение правительств, а затем, если понадобится, глав государств соответствующие конкретные предложения», – сказал Макей.

Он повторил слова Сергея Румаса, что позиции сторон сходятся на 70%.

Лавров подчеркнул, что положения договора никто не подвергает сомнению, но положения договора надо привести в соответствие с сегодняшним днем.

«За истекшие два десятилетия жизнь не стояла на месте. Наши практические шаги надо привести в соответствие с положениями договора, как они преломляются в сегодняшней реальности», – сказал он.


Источник: по инф. Белта
09:41 28/05/2019
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