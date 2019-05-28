Скандальный экс-премьер Италии прошел на выборах в Европарламент

За его политсилу проголосовали около 10% граждан - 557 000 голосов. Они завели в Европарламент восемь депутатов.





Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившем правительство европейского государства. Занимал эту должность четыре раза. Дебютировал в политике в возрасте 57 лет.





1 марта, перед началом суда, скончалась от радиоактивного яда 34-летняя экс-модель Иман Фадиль, выступавшая свидетелем по "делу Руби" - о развратных вечеринках на вилле бывшего премьера Италии Берлускони. За месяц до смерти у нее за одним отказали внутренние органы. В 2013 году Берлускони приговорили к 7 годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней танцовщицей с прозвищем Руби. Позже приговор был отменен. Политик неоднократно подозревался в связях с мафией.