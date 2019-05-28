ЦИК предлагает вычеркнуть из Конституции статью об отзыве депутатов





Лидия Ермошина заявила, что ЦИК не видит смысла сохранять прописанную в Конституции процедуру отзыва депутатов. Об этом она сообщила сегодня, 27 мая, в ходе круглого стола в парламенте, посвященного обсуждению изменений в Конституцию Беларуси, передает БелТА









Ермошина отметила, что ЦИК считает нужным внести изменения в некоторые статьи 3-го раздела Конституции, в частности в 72-ю. В данной статье под названием «Отзыв депутатов осуществляется по основаниям, предусмотренным законом» закреплена процедура отзыва депутатов в такой формулировке:





«Голосование об отзыве депутата проводится в порядке, предусмотренном для избрания депутата, по инициативе не менее двадцати процентов граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории».









В таком виде статью практически невозможно применять, считает Ермошина, из-за требования собрать для отзыва подписи 20% избирателей округа. В среднем на парламентских округах в РБ около 63 тысяч избирателей, то есть для отзыва депутата нужно собрать около 13 тысяч подписей. При этом чтобы баллотироваться, достаточно тысячи подписей.





«Естественно, эта норма не применяется», — резюмировала глава ЦИК.





Она также разъяснила, что данная норма не позволяет перейти к другой избирательной системе.





«Если появится политический и общественный запрос на реформирование избирательной системы, то эта норма будет препятствовать принятию соответствующего закона», — сказала Ермошина.