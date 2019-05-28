Новоизбранный президент Литвы: Хотим достичь искреннего диалога с Беларусью
На своей первой пресс-конференции новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа говорил и о Беларуси. Он отметил, что с нашей страной нужно иметь лучшие отношения, чем есть на сегодняшний день.
"Мы хотим достичь искреннего диалога с Беларусью — диалога между соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым, — говорил Науседа. — По этой причине мы должны быть хорошими соседями, которые не боятся критиковать".
Как известно, проблемным вопросом в отношениях Беларуси и Литвы стало строительство АЭС в Островецком районе недалеко от литовской границы. В Вильне обеспокоены, насколько она будет безопасной, передает "Еврорадио".
08:51 28/05/2019