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Новоизбранный президент Литвы: Хотим достичь искреннего диалога с Беларусью

На своей первой пресс-конференции новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа говорил и о Беларуси. Он отметил, что с нашей страной нужно иметь лучшие отношения, чем есть на сегодняшний день.

"Мы хотим достичь искреннего диалога с Беларусью — диалога между соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым, — говорил Науседа. — По этой причине мы должны быть хорошими соседями, которые не боятся критиковать".

Как известно, проблемным вопросом в отношениях Беларуси и Литвы стало строительство АЭС в Островецком районе недалеко от литовской границы. В Вильне обеспокоены, насколько она будет безопасной, передает "Еврорадио".

08:51 28/05/2019
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