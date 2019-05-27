Политолог: Россия будет усиливать экономическое давление на Беларусь

При этом Россия будет требовать от Александра Лукашенко уступок и усиливать экономическое давление. Таков один из выводов, сделанных в новом докладе руководителя Центра политического образования Андрея Ляховича, посвященном развитию ситуации в Беларуси в марте-апреле 2019 года, который цитирует Thinktanks.by





Есть основания полагать, пишет эксперт, что в последнем квартале 2018 года в Кремле окончательно определились с курсом «на сокращение нефтяных дотаций, до их почти обнуления к 2025 году».





Политолог напоминает об отказе российского вице-премьера Дмитрия Козака обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление Беларуси скидки на газ, а также о предложении Дмитрия Медведева углубить интеграцию с Россией в рамках Союзного государства.





Комментируя заявления Медведева о едином эмиссионном центре, общей таможне, Лукашенко заявил, что Россия вновь предлагает «создавать союз с крыши, а не фундамента». Таким фундаментом является, по его мнению, создание равных условий для субъектов хозяйствования, т.е. поставки газа и нефти по внутренним российским ценам и отсутствие барьеров для белорусского экспорта в Россию.









Андрей Ляхович считает, что аргументы Александра Лукашенко не заставят Россию возобновить нефтяные дотации. По его мнению, во всяком случае, пока что заявления белорусской власти о том, что Россия, не предоставляя компенсацию потерь от налогового маневра, нарушает свои обязательства в рамках ЕврАзЭс, не оказывают воздействия на позицию Кремля.