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Лукашенко тепло поздравил нового президента Литвы

«Очень рассчитываю, что ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать налаживанию конструктивных белорусско-литовских контактов в целях решения существующих между нашими странами вопросов и повышения уверенности и безопасности в регионе», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Литвой на принципах равенства и добрососедства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях. «Очень надеюсь на продолжение двустороннего диалога, в том числе и на гостеприимной белорусской земле», - подчеркнул он

07:20 28/05/2019
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