Лукашенко тепло поздравил нового президента Литвы
«Очень рассчитываю, что ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать налаживанию конструктивных белорусско-литовских контактов в целях решения существующих между нашими странами вопросов и повышения уверенности и безопасности в регионе», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Литвой на принципах равенства и добрососедства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях. «Очень надеюсь на продолжение двустороннего диалога, в том числе и на гостеприимной белорусской земле», - подчеркнул он
07:20 28/05/2019