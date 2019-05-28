Лукашенко тепло поздравил нового президента Литвы

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Литвой на принципах равенства и добрососедства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях. «Очень надеюсь на продолжение двустороннего диалога, в том числе и на гостеприимной белорусской земле», - подчеркнул он



