Что говорил избранный президент Литвы Гитанас Науседа о Беларуси

Победителем второго тура выборов президента Литвы стал экономист Гитанас Науседа: по итогам голосования он получил более 66% голосов избирателей. С победой его уже поздравила действующий президент Литвы Даля Грибаускайте, в бытность которой главой государства отношения между Минском и Вильнюсом заметно охладились, пишет sputnik.by

Чего ждать от избранного президента Науседы и что он говорил об отношениях с Беларусью?

Умеренный прагматизм

Науседа – профессиональный экономист, поэтому чаще опирается на прагматизм.





"Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре. Я считаю, что есть много вопросов, которые бы мы могли обсудить на разном уровне — министерств, министров, и, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне", – говорил Науседа об отношениях с Беларусью.

И действительно, дружественные отношения между странами необходимы: об этом в начале мая на встрече с экс-президентом Литвы, депутатом Европейского парламента Роландасом Паксасом заявлял и президент республики Александр Лукашенко.





Беларусь и Литва – соседи с общей историей. Во многом страны "завязаны" и экономически. Так, товарооборот в 2018 году составил приличные 1,513 миллиарда долларов, причем большая часть приходится на белорусский экспорт (1,16 миллиарда долларов). Минск продает Вильнюсу нефтепродукты, удобрения, черные металлы, древесину и многое другое – это сотрудничество выгодно обеим странам. Однако в политической плоскости в последнее время все не так радужно.

БелАЭС преткновения

Одной из причин для "холодка" в отношениях между Минском и Вильнюсом стало строительство БелАЭС в Островце. Несмотря на то, что Беларусь выполнила все международные обязательства, провела стресс-тесты и регулярно отчитывается о безопасности станции, в Литве относятся к атомной стройке настороженно.





Вильнюс неоднократно призывал оказать давление на Беларусь из-за строительства станции, а в случае ее запуска отказаться от покупки энергии. Дошло до того, что именно из-за позиции Литвы Беларусь до сих пор не подписала ряд важных документов с ЕС – в том числе приоритеты партнерства.





Как заявлял европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, соглашение все равно будет подписано, и стороны обсуждали то, как выкрутиться из ситуации, учитывая позицию Литвы. Теперь, вероятно, Вильнюс не будет препятствовать и так относиться к теме БелАЭС.

Науседа заявлял о том, что между столицами было слишком мало сотрудничества по БелАЭС, и признавал, что вопрос надо решать. "Я не вижу причин, по которым наша позиция в отношении Островецкой АЭС должна полностью разрушить отношения с Беларусью", – говорил политик.





Да и в целом Науседа отмечает как историческую общность двух стран, так и их соседство. "Мы были в одном государстве — Литовском княжестве. Это создает эмоциональный фон, который важен для меня. Я думаю, что литовцы очень по-дружески настроены в отношении белорусов. Мы очень хотели бы, чтобы в среднем и долгосрочном плане нашим соседом было независимое белорусское государство. И мы будем относиться к Беларуси как к независимому государству и помогать всем возможным", – отмечал он.





Таким образом, констатируют эксперты, после вступления Науседы в должность президента Литвы можно ожидать нового этапа белорусско-литовских отношений: на первый план выйдут экономика и прагматизм, а политика – на второй. Сам избранный президент после победы подчеркнул: он отличается от Грибаускайте.





Срок полномочий действующего президента Литвы Дали Грибаускайте истекает в июле этого года. Дата инаугурации Науседы еще не определена.



