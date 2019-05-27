Фотофакт. Когда ты больше не вице-премьер, а простой пенсионер Василий Жарко
Читатель «Салідарнасці» запечатлел бывшего министра здравоохранения и вице-премьера Василия Жарко во время вечерней прогулки.
Василий Жарко живет в коттедже возле Национальной библиотеки. Читатель «Салідарнасці» сообщил, что видел бывшего чиновника неподалеку пару раз. Он катался на велосипеде и совершал прогулку – вероятно, с супругой.
Василий Жарко был отправлен в отставку с поста вице-премьера летом прошлого года после коррупционного скандала в системе здравоохранения. Однако по «делу медиков» он не проходит даже в качестве свидетеля.
В этом году Жарко исполняется 63 года.
18:38 27/05/2019