



Василий Жарко живет в коттедже возле Национальной библиотеки. Читатель «Салідарнасці» сообщил, что видел бывшего чиновника неподалеку пару раз. Он катался на велосипеде и совершал прогулку – вероятно, с супругой.





Василий Жарко был отправлен в отставку с поста вице-премьера летом прошлого года после коррупционного скандала в системе здравоохранения. Однако по «делу медиков» он не проходит даже в качестве свидетеля.





В этом году Жарко исполняется 63 года.



