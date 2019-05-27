Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Фотофакт. Когда ты больше не вице-премьер, а простой пенсионер Василий Жарко

Читатель «Салідарнасці» запечатлел бывшего министра здравоохранения и вице-премьера Василия Жарко во время вечерней прогулки.


Василий Жарко живет в коттедже возле Национальной библиотеки. Читатель «Салідарнасці» сообщил, что видел бывшего чиновника неподалеку пару раз. Он катался на велосипеде и совершал прогулку – вероятно, с супругой. 

Василий Жарко был отправлен в отставку с поста вице-премьера летом прошлого года после коррупционного скандала в системе здравоохранения. Однако по «делу медиков» он не проходит даже в качестве свидетеля.

В этом году Жарко исполняется 63 года.


18:38 27/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Он не знал. В каких отношениях Жарко был с осужденными по «делу медиков»?
Почему среди задержанных по громкому «делу медиков» нет бывшего министра здравоохранения?
Окаянные дни Василия Жарко


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё