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Помощника "сенатора" Гайдукевича отправили за решетку на 5 лет

Суд Витебского района огласил приговор по делу бывшего зампреда Либерально-демократической партии Сергея Ермыкина и его ранее судимого соратника Юрия Мерзленко.

Сергей Ермыкин (слева) и Юрий Мерзленко. Фото: uvd.vitebsk.gov.by

Мерзленко приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Ермыкин получил 5 лет колонии.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, Сергей Ермыкин и Юрий Мерзленко были задержаны силовиками в августе 2018 года. Следственный комитет в отношении них возбудил уголовное дело по части 4 статьи 209 УК — «Мошенничество в особо крупном размере».

В качестве пострадавших значились как минимум 5 жителей Витебской области. Ермыкин и Мерзленко бравировали имеющимися связями в различных госорганах и утверждали, что могут решить разные вопросы — от ведения совместного бизнеса до закрытия уголовного дела. 


Тандем завладевал деньгами и другим имуществом граждан под предлогом дачи взяток госслужащим и закупок оборудования для производства пельменей. Таким образом они «заработали» несколько десятков тысяч долларов.

Сергей Ермыкин был заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси, возглавлял Витебскую областную организацию ЛДП и значился помощником члена Совета Республики Сергея Гайдукевича.

Юрий Мерзленко работал консультантом по общим вопросам в частной фирме в Витебске. В 2009 году был приговорен к 7 годам лишения свободы, в том числе за мошенничество. Постепенно наказание ему было смягчено, и в 2013 году он вышел на свободу.

Источник: tut.by
17:22 27/05/2019
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