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Зась летит в Ереван на "согласование"

Представитель Беларуси Станислав Зась, выдвинутый на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, прибывает в Ереван в понедельник, 27 мая.


Об этом 24News сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

«В продолжение обсуждения принятого Бишкекским саммитом ОДКБ решения о рассмотрении кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ сегодня в Ереван прибывает государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась», - сообщила она.

По словам Нагдалян, в армянской столице Зась встретится с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Ранее на заседании СМИД ОДКБ было одобрено решение представить кандидатуру Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года.

Решение о назначении Зася будет принято осенью в ходе заседания Совета глав государств ОДКБ. Однако, как сообщалось ранее, кандидатура Зася уже была одобрена всеми странами ОДКБ за исключением Армении. 

16:32 27/05/2019
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