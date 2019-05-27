Зась летит в Ереван на "согласование"





Об этом 24News сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.





«В продолжение обсуждения принятого Бишкекским саммитом ОДКБ решения о рассмотрении кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ сегодня в Ереван прибывает государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась», - сообщила она.





По словам Нагдалян, в армянской столице Зась встретится с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.





Ранее на заседании СМИД ОДКБ было одобрено решение представить кандидатуру Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года.





Решение о назначении Зася будет принято осенью в ходе заседания Совета глав государств ОДКБ. Однако, как сообщалось ранее, кандидатура Зася уже была одобрена всеми странами ОДКБ за исключением Армении.