В рамках совместного проекта "Белорусского партизана" и interviewer.today с ним беседует Руслан Игнатович. Предлагаем вашему вниманию вторую чать интервью.









— Как вы относились к раннему Владимиру Путину, который стал преемником Ельцина?





— Вы знаете… Мне было на двадцать лет меньше, и я не имел такого жизненного опыта, как сейчас. Поэтому то, что делал Путин сначала, не просто не вызывало отторжения — напротив, частично казалось благом для людей, работавших в финансовой индустрии.





Достаточно быстро были проведены некоторые реформы, на которые не решался Ельцин и которые давно назревали. Людей правильно судить не по словам, а по их делам. И если не концентрироваться на кгбшном прошлом Путина, то…





У него было новое правительство во главе с человеком, успевшим побывать министром финансов, — Михаилом Касьяновым. Сейчас мы знаем его как оппозиционера, как главу партии "Парнас". Теперь он не имеет ничего общего с сегодняшним российским режимом.





А тогда он возглавлял правительство, которое в течение первого срока Путина провело немало необходимых прогрессивных реформ, в том числе налоговых. Были устранены многие препятствия, не позволявшие делать бизнес. И эти реформы послужили мощным экономическим толчком. Он в том числе был завязан на увеличении стоимости нефти в начале-середине 2000-х.





Эти реформы позволили России вырваться в мировые лидеры по процентному росту ВВП — 6-7% в год на протяжении нескольких лет. Начал не просто складываться средний класс (потихоньку это происходило и при Ельцине). Серьезный рост 2004-07 гг. вынул из нищеты и бедности большое количество людей и "вовлек" их в средний класс. Некоторых волна вознесла даже выше.





Путину повезло дважды. Тем, что цены на нефть возросли — раз. Плюс правительство Касьянова провело нужные реформы — два. Увы, позже президент расправился с этим правительством. Не только Касьянов, но и многие другие были против незаконного разгрома "ЮКОСа", уничтожения 40 миллиардов собственности лучшей нефтяной компании в России; были против беззаконных судов и приговоров Ходорковскому, Лебедеву и остальным, кто успел выехать из страны, как Леонид Невзлин. Это была полномасштабная большевистско-бандитская экспроприация собственности.





Аресты Лебедева и Ходорковского были первыми мощными ударами по верховенству права, по самому принципу капитализма. Это было начало долгого, но твердого пути, на который встал Путин — превращение двух главных элементов страны — политического и экономического — в нечто противоположное.





Люди небезосновательно думали, что Россия навсегда встала на новые пути политического и экономического устройства. То есть двинулась к волатильно развивающейся демократии и беспорядочно развивающемуся капитализму. Во всяком случае, вектор, хоть и мог дергаться, был очевиден. Путин же демонтировал оба концепта. Он превратил демократию в фашизм. А в экономике из капитализма сделал бандитский неофеодализм.





Страна стала больше похожа на какое-то феодальное княжество. Причем даже в средние века существовали какие-то правила. Сейчас же, при Путине, никаких правил нет — сплошной бандитизм! Сочетание фашизма и бандитского неофеодализма никогда нигде в мире не приводило к благосостоянию народа и долгосрочному процветанию государства.





Забегая вперед, утверждаю, что Путин в России демонтировал и государство.





Это явно началось с процесса ЮКОСа и потом лишь шло по нарастающей. За этим кроется четкая логика путинской банды. Приватизация — криво или косо — произошла, и никаких активов больше приватизировать было невозможно, а к власти дорвалась бывшая советская партийная номенклатура, сильно разбавленная кгбшниками. Она захотела иметь активы, а отбирать каждый не могла по той формуле, по какой отняла ЮКОС. В итоге решила действовать иначе — заниматься тем, что называется огосударствелением экономики.





Вот, есть частная компания "Сибнефть", мажоритарным акционером которой являлся Роман Абрамович (а говорят, что и Борис Березовский). Ее акции торговались на лондонской фондовой бирже и в Москве, и она была куплена "Газпромом" за тринадцать миллиардов долларов. И из передовой западной с западными технологиями добычи нефти частная компания стала государственной — "Газпром-нефть".





ЮКОС фактически был разграблен и положен в государственную "Роснефть". Могу привести колоссальное количество примеров по огосударствлению экономики во всех областях — включая банковскую, инвестиционную сферы, метталургию, телекоммуникационную область и прочее.





А для чего это делается? Думаете, кгбшники заинтересованы в том, чтобы у нас был Советский Союз? Это миф. На самом деле никакого огосударствеления-то и нет. Просто эти ребята под видом огосударствления приватизировали финансовые потоки. Они не могли отобрать собственность, не могли на весь мир объявить об экспроприации или о посадках второго и сотого "Ходорковского".





Поэтому приватизировали финансовые потоки и каждый час вагонами крадут деньги из этих как бы государственных компаний. Факт: рыночная капитализация "Газпрома" превышала 500 миллиардов долларов, и десять лет назад Миллер утверждал, будто "Газпром" станет первой компанией в мире, которая будет стоить триллион.





И что? Сейчас она стоит всего 50 миллиардов — в десять раз дешевле! А большинство людей думает, что строится Советский Союз, что огосударствление делается для простых людей. Хотя на самом деле это способ обогащения путинской ОПГ.









— Вы сказали, что в России не существует государства. Что имели в виду?





— Такого государства как Российская Федерация больше не существует. На чем основано государство? На том, что записано в Конституции. Не станем говорить, что она попрана и не соблюдается. Речь о том, что должны быть три независимые ветви власти. Они в России фактически уничтожены.





В России нет независимой судебной системы — раз; нет законодательной власти, потому что Госдума и Совет Федерации это не парламент, — два; у нас нет исполнительной власти, нет правительства — три. Нет, в конце концов, самого института президентства.





Также демонтированы еще два главных атрибута демократического государства — это честные справедливые свободные выборы и институт мирной сменяемости власти. Плюс, естественно, демонтирована четвертая власть — независимые СМИ.





— Вы утверждаете, что фашизм в России зародился с дела ЮКОСа. А как же взрывы в Москве в начале 2000-х, затонувшая подлодка "Курск" и вторая чеченская кампания?





— Тогда, с делом ЮКОСа, фашизм только начинал строиться, а полноценно наступил в 2014-м. Если кому-то не понятно, достаточно обратиться к определению "фашизма" в Большой советской энциклопедии или прочесть его признаки у Умберто Эко.





Что касается приведенных примеров, то это, разумеется, преступления, которые ассоциируются с приходом к власти Путина. Когда-нибудь они будут раскрыты. По поводу подлодки "Курск" мы знаем больше, по поводу взрывов домов думаем, что знаем немного.





Однако в Лондоне был отравлен Литвиненко, да и многие другие, пытавшиеся рассказывать о тогдашних событиях, выдавлены из страны. На 99 процентов уверен, что дома в Москве и Волгодонске были взорваны КГБ. То же самое касается попытки взрыва дома в Рязани с этим знаменитым якобы сахаром. Ведь, когда преступников схватили за одно место, взрывы прекратились.





Вы можете в интернете посмотреть программы старого, еще свободного НТВ. Эти ток-шоу по поводу взрывов. И увидите, как тогда выглядел глава ФСБ Патрушев и какую пургу он нес: мол, якобы это были учения, и не гексоген, а сахар. Вспомните, что говорилось в Государственной думе. О взрывах, еще не прозошедших, говорили как о свершившихся фактах. С высокой долей вероятности, повторюсь, это был план спецслужб, обеспечивавший приход к власти Путина.





— Я считаю вас одним из самых жестких критиков российской действительности. Вы свободно говорите очень неприятные для власти вещи. Означает ли это, что вы живете в свободной стране?





— Абсолютно нет. Да, я могу говорить это на вашу камеру, пока — и в социальных сетях, среди своих друзей и окружения. Однако мне полностью запрещен вход не только на федеральное телевидение, но и в такие якобы либеральные СМИ, как "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь". Я везде нахожусь в стоп-листах.





Некоторые люди, которые шли по карьерной лестнице параллельно со мной в финансовой индустрии, стали большими начальниками в государственных организациях и прекратили со мной общение. Я для них являюсь токсичным персонажем, с которым даже нежелательно разговаривать по телефону.





Среди инакомыслящих диссидентов при советской власти много и долго нельзя было говорить — ты оказывался в тюрьме или "психушке", через которую прошли многие, в том числе покойная Валерия Новодворская. Но даже тогда не было такого страха у людей избегать общения с теми, кто сказал что-то лишнее. Я не застал сталинский период и не знаю, как было в 1930-е и 1950-е. Знаю только от своих родителей, из литературы и кино, и могу сравнивать с 1970-80-ми.





И знаете, происходящее сейчас очень похоже на тот страх. Наблюдается даже регресс. И этот страх произрастает оттуда. В 2019 году, через тридцать лет после "перестройки", страх до такой степени сидит в людях, что некоторые из них, занимающие высокие посты, прекратили со мной всякое общение.





— Можете ли назвать имена этих людей, для которых вы стали нерукопожатым, и как прокомментируете недавний опрос "Левада-центра" касательно пика популярности Иосифа Сталина, достигшего 70 процентов?





— Людей не назову чисто из человеских соображений. Потому что не желаю им неприятностей. Пусть все останется на их совести. У каждого из них семья и ипотека, если выражаться грубо и поэтически. Они ставят режиму точно такой же диагноз, как и я. Другого и быть не может, потому что многих знаю даже свыше двадцати лет.





По поводу Сталина… Очень сильно разочарован опросом "Левада-центра". Считал, что это не ВЦИОМ и более независимая, уважающая науку, организация. Знаете, изучал статистику в школе бизнеса в Нью-Йорке. И я думаю, даже не профессора социологии, которые преподавали статистику в Нью-Йорке, а любые другие люди могут разобрать опрос "Левада" на молекулы и выбросить его на помойку. Это не наука. Были нарушены все правила при таком опросе. Я не знаю, имел ли место заказ, или это просто недобросовестный ненаучный подход из-за низкой квалификации, во что, кстати, сложно поверить.





Я не верю в подобные цифры любви к тирану. Но! Считаю, что одно из самых чудовищных преступлений путинского режима — настройка пропагандистской машины и, так сказать, вживление останкинской иглы в каждого россиянина. Подавляющее большинство людей этому противостоять не может. Пропаганде был подвергнут не только российский народ, но и население близлежащих стран. И, думаю, эта пропаганда даже круче той, которая использовалась Гитлером и Геббельсом. Это мегазомбирование населения.





Да, я критикую опрос "Левады", но любой опрос психически ненормальных людей после инъекции останкинской иглы, особенно после последних пяти лет, не имеет ровно никакой значимости. Даже если он правдив и проведен в соответствии со статистической наукой. В диктатурах российского типа социологические опросы репрезентативными быть не могут!





— Тем самым вы фактически оправдываете российский народ, если утверждаете, что путинская пропаганда способна оболванить любого. А как быть с тем, что россияне испокон веков тяготели к сильным вождям и тиранам?





— Нет, никоим образом не оправдываю. Все, что вы сказали, это, конечно, справедливо. У нашего народа действительно почти что генетическое желание искать вождя и вдолбленная столетиями покорность. Но дело в том, что великий немецкий народ тоже в свое время был оболванен. И не только он заплатил за это огромную цену, а весь мир.





История рассудила так по результатам Второй мировой, что оболванить можно любой народ — и немецкий, и российский. Народ вне зависимости от того, как он поделен — допустим, 98 оболваненных и два нет, фашист или антифашист ты, — имеет общую групповую вину и несет коллективную историческую ответственность.





Поэтому, когда союзники сровняли с землей многие немецкие города (такие как Дрезден), когда гибли мирные люди, разрушалась бомбами уникальная архитектура, даже антифашисты разделяли со всеми вину немецкого народа. Это была коллективная ответственность. Как бы несправедливо ни звучало, она все равно наступает. И она непременно наступит в России для всех. Для меня — в том числе.









— Как гражданин России, чувствуете ли свою вину и ответственность за две войны, которую ведет ваша страна — в Сирии и Украине?





— Как гражданин России, я неоднократно публично не просто осуждал творимое там Россией — четко называл это преступлениями. И это не избавит меня от той самой коллективной ответственности, которая неизбежно настигнет. Если я приезжаю на "ресепшн" отеля в Западной Европе и по какой-то причине использую не американский паспорт, а российский, и на меня посмотрят косо или даже прямо скажут, мол, ваш Путин и ваше государство — преступники, здесь я разделю несправедливую коллективную ответственность в бытовых условиях.





А уж какая настигнет историческая, сейчас мы не знаем. Но Россия очень плохо закончит, если будет двигаться сегодняшним курсом. А любой плохой конец неизбежно отразится на мне и моих близких.





— Аркадий Бабченко утверждает так: "Родина бросит тебя, сынок. Всегда". И он же призывает всех уезжать из России. Что держит здесь вас?





— Во-первых, я эвакуировал отсюда офис своей компании — еще четыре года назад все сотрудники вместе с семьями переехали в Таллинн. А головной офис управляемой мною компании находится на Каймановых островах (это Британская территория). Поэтому на территории России нет никакого присутствия наших фондов вообще.





Что касается моего пребывания… Вообще, я езжу за границу. Пока границы открыты, у меня есть свободный въезд и выезд. Особенно с американским паспортом. Я последние 23 года не только делал бизнес для себя, но и помогал строить фондовый рынок в России. Был в этом смысле одним из пионеров. Строил одну из самых главных компонент капитализма в этой стране.





В мои планы не входила ни общественная, ни политическая деятельность, а лишь достижение самой высокой возможной доходности инвестиционного капитала при самом низком риске, который можно было для этого брать. Я думаю, что в этой работе преуспел.





Сейчас понятно, что Путин разрушил капитализм. Выходит, такие люди, как я, могут себе задать вопрос: а работали ли мы зря? Сейчас конкретного ответа не существует, потому что неизвестно, как кончит этот режим и что будет после него. Я нахожусь, что называется, на низком старте, могу в любое время уехать из России. Для этого есть как документы (американский паспорт), так и деньги.





Тем менее за эти годы, пока строил капитализм в России, я создал вокруг себя "лайф-стайл", и он мне нравился. Он нравился бы и сейчас, если бы развитие страны проходило в нормальном русле. У меня есть квартира в Москве и квартира в Санкт-Петербурге. Я жил и живу между двух городов. Большую часть времени провожу на даче под Питером.





У меня есть автомобили, свобода передвижения, мотороллер, велосипед. Час езды — и я уже на границе с Финляндией. А оттуда дальше могу уехать куда угодно. Но как минимум — заехать в супермаркет и купить продукты.





Вот этот "лайф-стайл" был здесь хорош. И он никоим образом не ограничивал меня в передвижении по миру. Фактически я объездил всю планету и могу это сделать снова в любой момент. Однако сейчас в России просто душно находиться. Надо определяться: насколько мне нужен этот лайф-стайл. Ответ на этот вопрос может быть дан завтра или послезавтра, а может — через год.





Но поверьте, меня здесь не будет держать ничего, если почувствую здесь реальную опасность. Хотя есть, что терять и оставлять. В России и близкие, и родственники, и друзья, и недвижимость.





— Я вас вижу человеком русской культуры. Как вы относитесь к запретам на ее продукты в разных странах, в частности, в Украине?





— Да, я человек русской культуры по своему воспитанию. Кроме моего папы-музыканта, который работал в одном из главных театров оперы и балета в мире, где репертуар основан в том числе и на произведениях русской литературы и русского музыкального искусства, моя мама закончила филологический факультет Ленинградского университета.





У нас была огромная библиотека, я много читал, сам закончил художественную школу. Хорошо изучил русское изобразительное искусство, с самого рождения Ленинградского рок-клуба был погружен и в эту среду. Не только в музыкальные достижения, но и в его поэзию. Естественно, я люблю и другую культуру, изучал ее, когда путешествовал по миру, но русская мне близка прежде всего.





Ваш вопрос неоднозначен. Разумеется, мне хочется сказать, что я негативно отношусь ко всем запретам и ограничениям русской культуры и русского языка в любой стране, где есть существенное количество русскоговорящих людей, причем не обязательно этнических русских, как-то: евреи, татары, цыгане или украинцы. Любые законы, ограничивающие права этих людей, должны вызывать недоумение.





Но! Вы задаете этот вопрос в определенном контексте, который мы все прекрасно понимаем. Это то же самое, как с раздачей российских паспортов в так называемых ЛНР и ДНР. Если бы Бельгия начала выдавать свои паспорта жителям Нидерландов и наоборот, основываясь на каких-то этнических критериях, это вызвало бы в мире крайнее удивление. Ведь есть для этого только две причины: либо по крови, как Израиль или Германия, либо по праву рождения.





Однако мы все знаем, что контекст иной. И речь идет о стране-агрессоре — Российской Федерации, преступном, демонтированном, государстве, представляемом путинской ОПГ. Страна, которая напала на Украину, оккупировала и аннексировала Крым, которая де-факто аннексировала и восточную часть Украины и которая убила 13 тысяч украинцев, а два миллиона — сделала беженцами.





Вот эта страна раздает паспорта на оккупированной территории. Конечно, есть здесь разница с моими примерами насчет Бельгии или Нидерландов.





То же касается и языка. Если бы отношения между Украиной и Россией были аналогично доброседскими, то контекст был бы иной. Да и трудно представить обстоятельства, при которых кто-нибудь решил придумать подобного рода законы об ограничении русского языка и культуры.





Если разберем все на молекулы, то поймем: Украина вполне могла бы развиваться многовекторно при помощи многополярной мягкой силы. На Западе это была бы Польша, на Востоке — Россия. Тогда Украина походила бы на Швейцарию, и могло бы быть два государственных языка и даже более. Но все пошло, к сожалению, не так.





Россия — это страна-агрессор. Соответственно, русский язык — язык, на котором разговаривают в стране-агрессоре. Тем не менее не только в Крыму и на восточной части Украины живет огромное множество русскоговорящих людей.





Они есть и служат в ВСУ и отдавали свои жизни за независимость Украины, стали инвалидами, давая отпор путинско-рашистским захватчикам. Для многих из них русский язык родной, равно как и культура. Как Украина перед этими людьми, героями Украины, которые положили жизни на защиту от России, может оправдаться, ограничивая как-то их права?





Но я не гражданин Украины, не имею моральных и других прав судить украинское государство в реалиях агрессии России против Украины. Я не знаю всех деталей, всех законов. Насколько понимаю, избранный президент, еще не приведенный к присяге, уже прокомментировал законопроект и подчеркнул, что он должен быть протестирован высшей судебной властью страны на соответствие их Конституции.





Единственное, что могу сделать, — призвать украинское правительство, судебную власть и общественность помнить: у них есть ответственность перед значительной частью украинцев, в том числе — перед защитниками от российских захватчиков. Помнить это и не дискриминировать их в употреблении русского языка и потреблении продуктов русской культуры. Надеюсь, Украина будет использовать стандарты, принятые в цивилизованных странах Европы — там, куда Украина и стремится.





— Многие политические эксперты, включая Илларионова, настаивают, что Беларусь будет аннексирована следующей вслед за частью Украины. Как это прокомментируете?





— И не только Илларионов. У меня был популярный сериал, который назывался "Откровение силовика" — порядка 40 с лишним серией. И вот около трех лет назад мой вымышленный персонаж-силовик говорил, что в их кругах и выше есть план по захвату Беларуси, что решает вопрос продления полномочий диктатора. Понятно, что такой вариант действительно рассматривается.





На сегодняшний день Путин является самозванцем. Он не имеет права занимать должность президента. Не говоря уже о том, как он был избран в 2000-м и опуская все фальсификации в 2004-м. Просто констатирую факт: согласно российской Конституции, одно и то же лицо может занимать пост главы государства не более двух сроков подряд. Это более строгое условие, нежели просто "не более двух сроков".





То есть, ты можешь быть два срока, только если они идут один за другим, только подряд. Это понимает любой человек. В 1998 году Конституционный суд РФ вынес определение о том, что два срока подряд являются конституционным пределом полномочий для одного лица. Соответственно, восемь лет, два раза по четыре, — это максимум.





Медведев, который фактически был подсунут Путиным в качестве зиц-председателя, увеличил президентский срок на пятьдесят процентов. Было четыре года — стало шесть. За это конституционное преступление, к слову, Медведев перед судом также должен будет ответить. Итого — Путин с 2008 года не имел и не имеет права занимать пост президента.





Его регистрация ВЦИКом в качестве кандидата в 2012 году была незаконна. Равно как и в 2018-м. И несвободные фальсифицированные выборы не являются основанием для его президентства. Он самозванец, потому что банально не имел права баллотироваться на пост изначально. Кроме этого, он должностной и государственный преступник, его место — на скамье подсудимых.





— Недавно российский историк Николай Сванидзе заявил, что Россия предложила Александру Лукашенко пост премьера "союзного государства". Что думаете по этому поводу?





— Лукашенко одной частью своего тела давным давно положил себя в слесарный прибор, который называется тисками. Путин потихонечку эти тиски крутит, а Лукашенко больно, отчего он кричит. Изначально Беларусь как суверенное государство с ее режимом, к сожалению, развивалось как некий экономический придаток России и, в частности, путинской ОПГ.





В этом не только вина Лукашенко, а всех гражданах Беларуси. Они отвечают за собственное счастье и несчастье. Увы, Беларусь очень-очень зависимая. Мы будем продолжать и дальше видеть, как Путин будет выкручивать руки Лукашенко и всему белорусскому народу. И не дай бог, Лукашенко продаст и сдаст Беларусь Путину, как в свое время при других обстоятельствах сдал Путину и КГБ всю Россию Ельцин.





— Хочу процитировать пост сына Бориса Немцова Антона, который он опубликовал на своей странице в "фэйсбуке" и который касается Крыма: "Я считаю, что это очень сложный вопрос. История расставит все точки над "i". Но для меня очень важно, что был проведен референдум, где большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. И я считаю, что если его провести снова, то результаты будут такими же.





— Я знаю Антона лично. Это очень специфический человек. Он талантливый, крутой специалист в своей области, но… Давайте этим и ограничусь. Он не обязан быть специалистом во всем, быть подкованным в общественных, политических вопросах. Единственное, что пожелал бы ему, — посвятить существенную часть времени изучению концепта верховенства права. Как национального, так и наднационального и международного.





В Крыму не было референдума. По любым меркам этот якобы референдум им не является. Но, если бы он и был проведен по правилам, он был бы незаконным. Потому что Крым — это территория Украины и живет по ее Конституции. Согласно ей, любое отделение или отторжение территорий легитимизируется только общеукраинским референдумом.





Любые ответвления от этих аргументов — мол, кто-то где-то имеет право на самоопределение — не являются верными. Ведь единственный коренный народ Крыма, который имеет право на обсуждение вопроса относительно самоопределения, — это крымско-татарский.





Те же, кто считают себя русскими, не имеют права отделяться вместе с территорией по одной простой причине — этнические русские давным давно это сделали. У них есть свое государство под названием Россия. Если хотят самоопределения, могут взять билет в Россию, приехать и жить там.





Какая разница между этими русскими и теми, кто проживает в штате Пенсильвания? Или в Эстонии и Беларуси? Они не могут требовать самоопределения, потому что у них есть свое государство. Нет государства у курдов, у крымско-татарского народа, раньше его не было у евреев.





Поэтому аннексия Крыма была незаконной. Это помимо того, что она нарушила с дюжину двусторонних и многосторонних договоров и обязательств. Договор о дружбе и сотрудничестве, Договор о границе. На момент аннексии Крыма ни один из этих договоров не был денонсирован.





Более того, тексты их висели в свободном доступе на сайте Кремля. Мало того, Договор о границе был заключен при Путине! Он нарушал свою собственную подпись и подпись президента Российской федерации, когда игнорировал Будапештский меморандум. Он — должностной и государственный преступник, военный преступник и международный террорист.









— Поправьте меня, если ошибаюсь. Правда ли, что вы были соседями с Борисом Немцовым?





— Да, это так. Получилось совершенно случайно. В 2002 году я приобрел квартиру в Санкт-Петербурге и абсолютно случайным образом стал соседом Мстислава Ростроповича. На лестничной площадке, на этаже, там лишь по две квартиры, и так получилось, что двери наших с Ростроповичем квартир находятся рядом.





Прошло какое-то время — и в 2011-м я купил жилплощадь в Москве. И по неизвестному стечению обстоятельств оказалось, что одна общая стена разделяет мою квартиру и квартиру Немцова. Хотя до этого Бориса уже знал лично, когда он был первым вице-премьером, а я — представителем крупнейшего в мире иностранного портфельного инвестора в России, фонда "Hermitage".





— Вы с ним дружили в последние годы?





— Не то чтобы близко дружили… Мы близко общались, особенно — после того, как я активно в 2014 году начал писать тексты. В ночь убийства, опять же по случайному стечению обстоятельств, я проезжал мимо него, уже лежащего мертвым на мосту. Еще до того, как там перекрыли движение.





Просто направлялся домой за рулем, не знал, что произошло: машины скорой помощи, полицейские ленты… И лишь приехав домой, узнал обо всем в интернете. А еще через час после убийства за стеной начался обыск. Он шел всю ночь, а закончился где-то в восемь утра.





— Возможно ли в России установление подлинной демократии без иностранного вмешательства?





— Вопрос, на который, к сожалению, на сегодняшний день не существует ответа. Я думаю, если вмешательства не будет на протяжении долгих лет, Россия все же придет к демократии. Потому что никому и никогда еще не удавалось повернуть историю вспять.





— Спасибо вам за интервью! Это был Слава Рабинович.





P.S. Где бы вы ни жили — в Грузии или Казахстане, Армении или Беларуси, Украине или Эстонии, — хотел бы обратиться к вам словами, звучавшими на плакатах траурного марша после убийства Бориса Немцова. Там было написано его имя и мягкий знак — "БОРИСь".





Каждый человек имеет в своей жизни равные стартовые возможности, будучи среди таких же, как он. Будь он в демократической стране вроде США или Эстонии, или при диктатуре в Северной Корее, везде гражданин должен бороться. Поэтому пожелаю всем бороться за то правое дело, которое каждый для себя таковым представляет.





Если мы все будем бороться, вместе достигнем больших результатов. В первую очередь обращаюсь к россиянам: мы не должны позволить фашистской хунте, этой путинской ОПГ, ворам и КГБшникам, уничтожить нашу страну. Мы точно знаем, что история на нашей стороне. Ее, повторюсь, невозможно повернуть вспять.





И когда мы сидим на диванах, то несем коллективную ответственность и испытываем коллективную вину. А если мы будем бороться, хотя бы можем сказать, что попытались…









0:00 О Путине, который только сменил Ельцина