Гитанасу Науседе 55 лет. Он — уроженец Клайпеды. По образованию экономист, с советских времен преподавал на экономическом факультете Виленского университета, а после — в Виленской бизнес-школе.





В 1990-е был чиновником, проходил стажировки за рубежом, работал в банковской сфере (советником, главным экономистом, два года был членом правления Банка Литвы). Был советником президента Литвы Валдаса Адамкуса (в 2004-2009 годах). Кроме родного языка, владеет английским, немецким и русским.





Жена Науседы и будущая первая леди 55-летняя Диана активно участвовала в избирательной кампании, объездила десятки городов, посещала многочисленные социальные учреждения.





Ранее она руководила швейными ателье, после жила в Германии, вернулась на родину, получила диплом экономиста, работала в виленском представительстве иностранной компании.





В последнее время Диана преподает международный протокол в Бизнес-школе Виленского университета. Гитанас и Диана вместе уже 30 лет.





Две дочери новоизбранного президента избегали публичности. 26-летняя Гедайле учится в магистратуре в Бельгии, она станет архитектором.





23-летняя Угне стажируется в Парижском университете Венсенн-Сен-Дени, а с осени начнет обучение в магистратуре в Южной Корее.





Они приехали в Вильнюс, чтобы поздравить отца с победой. Девушки говорят, что всего хотят добиться самостоятельно, передает Еврорадио.







