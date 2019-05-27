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Литва избрала нового президента. Что о нем известно и что он говорил о Беларуси

Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа не так категоричен по отношению к официальному Минску, как его предшественница Даля Грибаускайте. Не исключено, что это позволит Беларуси наконец подписать важные документы с ЕС.

Литва избрала нового президента. Что о нем известно и что он говорил о Беларуси
Гитанасу Науседе 55 лет. Он — уроженец Клайпеды. По образованию экономист, с советских времен преподавал на экономическом факультете Виленского университета, а после — в Виленской бизнес-школе.

В 1990-е был чиновником, проходил стажировки за рубежом, работал в банковской сфере (советником, главным экономистом, два года был членом правления Банка Литвы). Был советником президента Литвы Валдаса Адамкуса (в 2004-2009 годах). Кроме родного языка, владеет английским, немецким и русским.

Жена Науседы и будущая первая леди 55-летняя Диана активно участвовала в избирательной кампании, объездила десятки городов, посещала многочисленные социальные учреждения. 

Ранее она руководила швейными ателье, после жила в Германии, вернулась на родину, получила диплом экономиста, работала в виленском представительстве иностранной компании. 

В последнее время Диана преподает международный протокол в Бизнес-школе Виленского университета. Гитанас и Диана вместе уже 30 лет.

Две дочери новоизбранного президента избегали публичности. 26-летняя Гедайле учится в магистратуре в Бельгии, она станет архитектором. 

23-летняя Угне стажируется в Парижском университете Венсенн-Сен-Дени, а с осени начнет обучение в магистратуре в Южной Корее. 

Они приехали в Вильнюс, чтобы поздравить отца с победой. Девушки говорят, что всего хотят добиться самостоятельно, передает Еврорадио.


Чего ждать от избранного президента Науседы и что он говорил об отношениях с Беларусью? Об этом пишет sputnik.by

Науседа – профессиональный экономист, поэтому чаще опирается на прагматизм. "Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре. Я считаю, что есть много вопросов, которые бы мы могли обсудить на разном уровне — министерств, министров, и, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне", – говорил Науседа об отношениях с Беларусью.

Но, увы, отношения двух стран отнюдь не радужные.

Одной из причин для "холодка" в отношениях между Минском и Вильнюсом стало строительство БелАЭС в Островце. В Литве к атомной стройке в 50 км от Вильнюса относятся настороженно.

Вильнюс неоднократно призывал оказать давление на Беларусь из-за строительства станции, а в случае ее запуска отказаться от покупки энергии. Дошло до того, что именно из-за позиции Литвы Беларусь до сих пор не подписала ряд важных документов с ЕС – в том числе приоритеты партнерства.

Как заявлял европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, соглашение все равно будет подписано, и стороны обсуждали то, как выкрутиться из ситуации, учитывая позицию Литвы. Теперь, вероятно, Вильнюс не будет препятствовать и так относиться к теме БелАЭС.

Науседа заявлял о том, что между столицами было слишком мало сотрудничества по БелАЭС, и признавал, что вопрос надо решать. "Я не вижу причин, по которым наша позиция в отношении Островецкой АЭС должна полностью разрушить отношения с Беларусью", – говорил политик.

Да и в целом Науседа отмечает как историческую общность двух стран, так и их соседство. "Мы были в одном государстве — Литовском княжестве. Это создает эмоциональный фон, который важен для меня. Я думаю, что литовцы очень по-дружески настроены в отношении белорусов. Мы очень хотели бы, чтобы в среднем и долгосрочном плане нашим соседом было независимое белорусское государство. И мы будем относиться к Беларуси как к независимому государству и помогать всем возможным", – отмечал он.

Таким образом, констатируют эксперты, после вступления Науседы в должность президента Литвы можно ожидать нового этапа белорусско-литовских отношений: на первый план выйдут экономика и прагматизм, а политика – на второй. Сам избранный президент после победы подчеркнул: он отличается от Грибаускайте.

Срок полномочий действующего президента Литвы Дали Грибаускайте истекает в июле этого года. Дата инаугурации Науседы еще не определена.

"Белорусский партизан"
14:05 27/05/2019
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