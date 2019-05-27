Время Ч: стало известно, когда Саакашвили вернется в Украину





Ожидается прилет Саакашвили в среду, 29 мая.





Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию президента Украины.





Добавим, что в отношении Саакашвили действует запрет въезда в Украину до 2021 года.





В феврале 2018 Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017. Сейчас политик живет в Нидерландах, на родине своей жены.