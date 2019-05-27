Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Время Ч: стало известно, когда Саакашвили вернется в Украину

Михаил Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни. Об этом УНН стало известно из собственных источников.


Ожидается прилет Саакашвили в среду, 29 мая.

Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию президента Украины.

Добавим, что в отношении Саакашвили действует запрет въезда в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017. Сейчас политик живет в Нидерландах, на родине своей жены.

13:02 27/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
Саакашвили откликнулся на призыв Зеленского возвращаться в Украину
Жена Саакашвили пригрозила массовыми протестами


Блоги
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё