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Mercedes Шуневича стоял под запрещающим знаком и ему за это ничего не будет

Блогер NEXTA опубликовал в своем телеграм-канале фотографию улицы Вокзальной в Минске.
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машина, на которой ездит министр Шуневич, припаркована под знаком «Остановка запрещена»
На фото видно, что машина, на которой ездит министр МВД Игорь Шуневич была припаркована под знаком «Остановка запрещена». Это вседорожник Mercedes GL с номерным знаком 9153 НК-7.
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То, что машина имеет отношение к министру, свидетельствуют имеющиеся в общем доступе фото: министр часто появляется рядом с этой машиной с таким же номерным знаком.

Парковка под знаком «Остановка запрещена» наказывается письменным предупреждением или штрафом в размере 25,5 рубля (одна базовая величина). Если водитель повторно нарушает правила парковки в течение года, то сумма штрафа составит 51 рубль.

Однако штраф выписывается именно водителю, а не владельцу автомобиля.


Автоблогер Василий Телогрейкин обратил внимание, что по техническим причинам привлечь к ответственности Игоря Шуневича нельзя:

«На фото лично я не вижу, как Шуневич паркует авто с нарушением. Зато можно сказать, что Шуневич устраняет нарушение, которое допустил некто. Кто нарушил? А Бог его знает… Машиной пользуются пять человек, кто именно поставил, — вызывайте, опрашивайте. Все скажут «не я», и получается недоказанность в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности. Это рабочая схема. Лично проверял ее действенность.

Кстати, на фото отсутствует дата и время. Вполне можно предположить, что с момента нарушения истекли сроки привлечения».


Источник: nn.by
12:20 27/05/2019
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