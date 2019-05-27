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Немецкий чиновник шокировал президента Израиля

Президент Израиля заявил в воскресенье, что шокирован словами германского официального лица, рекомендовавшего евреям воздержаться от ношения кипы в некоторых районах страны.


Уполномоченный германского правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн, заявил в субботу: «Я не могу рекомендовать евреям постоянно и повсеместно носить кипу в Германии».

При этом он не уточнил, какие места или периоды времени сопряжены с риском.

«Заявление уполномоченного германского правительства по борьбе с антисемитизмом о том, что евреям не следует носить кипу в Германии по соображениям безопасности, глубоко шокировало меня», – заявил президент Израиля Реувен Ривлин.

«Мы никогда не подчинимся, никогда не опустим взгляд и никогда не ответим на антисемитизм пораженчеством, и (мы) рассчитываем и требуем, чтобы наши союзники действовали так же», – добавил он.

Согласно официальной статистике, опубликованной ранее в этом месяце, число инцидентов антисемитского характера или направленных против иностранцев в Германии в прошлом году выросло, несмотря на общее снижение количества преступлений по политическим мотивам.

Главный еврейский лидер Германии Йозеф Шустер заявил информагентству DPA: «Уже давно стало реальностью, что евреи подвергаются потенциальной опасности в некоторых больших городах, если их идентифицируют как как евреев».

Он добавил, что указывал на это еще два года назад и «рад тому, что на эту ситуацию обратили больше внимания на самом высоком политическом уровне».


Другие подвергли слова Кляйна резкой критике. Мишель Фридман, бывший заместитель руководителя главной еврейской организации Германии, назвал заявление Кляйна признанием поражения. По его словам, «государство должно сделать все, чтобы евреи могли появляться всюду без опаски».

Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн заявил, что ношение кипы – это проявление религиозной свободы. «Каждый может и должен носить кипу, когда он этого хочет», – сказал он.

В беседе с DPA Кляйн признался, что его заявление было «провокационным» и что он «хотел инициировать дебаты о безопасности еврейской общины в стране».

«Разумеется, я считаю, что в Германии не должно быть запретных мест для евреев или представителей других меньшинств», – сказал он.

Источник: golos-ameriki.ru
10:22 27/05/2019
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