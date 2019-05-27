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СМИ: Кремль не отпустит украинских моряков, несмотря на трибунал

Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) в субботу потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных прошлой осенью в Керченском проливе.

Позицию Кремля выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который заявил, что она не изменилась: нужно дождаться завершения следствия и суда. 

Неизменной осталась и позиция российского МИДа. В субботнем сообщении министерство подчеркнуло, что оговорки, сделанные Россией и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных конвенцией процедур разрешения споров в отношении данного инцидента.

Жесткая реакция Москвы на требование Международного трибунала по морскому праву сокращает возможности постепенного ослабления напряженности вокруг Крыма и улучшения отношений с Украиной, пишет в редакционном комментарии газета "Ведомости".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя постановление МТМП, заявил, что выполнение его Россией "может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной". 

"Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Увидим, какой путь выберут в Кремле", - написал Зеленский в своем "Фейсбуке".

Опрошенные "Ведомостями" эксперты полагают, что вероятность освобождения украинских моряков даже после решения трибунала крайне мала.

Политолог Евгений Минченко считает, что тема с освобождением украинских моряков резервировалась как шаг доброй воли со стороны России по отношению к новому президенту Украины, который смягчит риторику.

"Но по факту сегодня у Зеленского риторика еще более радикальная, чем у [бывшего президента Петра] Порошенко. Соответственно, возникает вопрос: а за что его поощрять?" - отмечает Минченко.

Это не правовой, а политический вопрос, поэтому решение России следует считать сигналом и Киеву, и Западу, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Хотелось бы надеяться, что сигнал будет положительным, будет проявлена определенная гибкость и российская позиция изменится. Оформлено это может быть по-разному - через судебное решение или другие механизмы. Но мы уже убедились, что российская сторона не готова давать авансов новому украинскому руководству, поэтому не гарантировано, что эта гибкость будет проявлена", - считает эксперт.


Украинский политолог Вадим Карасев отмечает, что если Зеленский будет настаивать на санкциях и гнуть порошенковскую линию, то он может потерять избирателей [перед выборами в Верховую Раду]. 

"Путину это тоже невыгодно - отпускать моряков в обмен на что? - прокомментировал он "Ведомостям". - Москве сейчас выгодно, чтобы электорат юга и востока Украины постепенно разочаровывался в Зеленском, а голоса перетекали к пророссийским политикам".

Когда выборы закончатся и станет понятно, насколько власть Зеленского реальна и какие у нее будут решения, тогда Кремль будет что-то делать, прогнозирует эксперт: "Зеленскому не сделают подарок перед выборами".

Источник: ВВС
10:14 27/05/2019
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