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Европейская солидарность: партия Порошенко сменила название

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» изменила название на «Европейская солидарность«.

Такое решение принял съезд партии, информирует enovosty.

Во время выступления на форуме гражданских активистов Порошенко сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.

«Мы любим состояние борьбы, но мы мечтаем о состоянии победы», — заявил Порошенко.

«Ведь политик, который боится выборов — не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции. Ключ к объединению и победе — это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев», — сказал экс-президент.


10:07 27/05/2019
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