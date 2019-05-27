Европейская солидарность: партия Порошенко сменила название

Такое решение принял съезд партии, информирует enovosty





Во время выступления на форуме гражданских активистов Порошенко сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.





«Мы любим состояние борьбы, но мы мечтаем о состоянии победы», — заявил Порошенко.





«Ведь политик, который боится выборов — не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции. Ключ к объединению и победе — это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев», — сказал экс-президент.



