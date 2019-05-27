«Серый кардинал» Путина устроил прощальную гастроль по Донецку

Об этом сообщает блогер Фашик Донецкий в Twitter, информирует enovosty.com/news





«Кстати, по неподтвержденным данным, был в Донецке Сурков. С типа прощальными речами дынырийцам, мол сипасиба за дивятамая и все такое. Мало кто знает, но именно для него захараст (Александр Захарченко, — прим. ред.) в центре Донецка делал на одной высотке типа надпись дыныры», — написал он.





По словам блогера, на одной из высоток даже специально включили свет. «При выключенном свете на одной из высоток, были включен свет в окнах, чтобы визуально читалось дыныры. Говорят, что Сурков очень гордится своим детищем – дыныры», — отметил Фашик Донецкий.





Также он указал на одну важную деталь, связанную со сменой российского куратора и озвучил прогноз о судьбе действующего главаря боевиков Дениса Пушилина.



